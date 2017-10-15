Vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, 15/10, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã khống chế, bắt giữ Phạm Quốc Cường (36 tuổi), nghi phạm sát hại bà Lê Thị Mai (tên gọi khác là Vy, 49 tuổi, quê Khánh Hòa) tại phòng trọ trên đường Lương Thế Vinh (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng).

Khi tới phòng người phụ nữ này ở, chủ nhà trọ phát hiện trong phòng có vết máu, giọng người đàn ông nói vọng ra nhưng không chịu mở cửa. Thấy sự bất thường, chủ trọ liền gọi điện báo công an.

Theo thông tin ban đầu, bà Mai làm việc tại vựa nông sản ở thị trấn Liên Nghĩa. Sáng nay không thấy bà Mai đi làm nên hai người bạn đã đến tìm chủ nhà trọ nhờ liên hệ với bà.

Khoảng 11 giờ 30 phút, lực lượng công an có mặt, yêu cầu người đàn ông mở cửa nhưng y vẫn cố thủ trong phòng. Liều lĩnh hơn, y còn ôm bình gas 12kg mở van xịt hơi nồng nặc, dọa cho nổ tung cả dãy nhà trọ.

Sau 3 giờ thuyết phục không thành, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 dùng vòi rồng xịt vào phòng trọ. Đồng thời tiến hành phá cửa sắt, xông vào khống chế nghi phạm.

Theo Thanh Niên, đến 14 giờ 30 cùng ngày, công an đã khống chế, bắt giữ người đàn ông đang cố thủ trên gác phòng trọ, bên cạnh là thi thể bà Mai.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thi thể bà Mai có vết cắt trên cổ, máu ướt đẫm tấm nệm. Con dao có lưỡi dài khoảng 30 cm đã được thu giữ phục vụ cho việc điều tra.

Bước đầu, công an xác định nghi phạm giết hại bà Mai là Phạm Cuốc Cường (36 tuổi, quê quán ở huyện Châu Thành, Tiền Giang), tạm trú tại huyện Đức Trọng. Nghi phạm từng có tiền án 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo lời khai, Cường lên Lâm Đồng làm nghề đầu bếp. Thời gian sống tại đây, y đã gặp gỡ và có quan hệ tình cảm với bà Mai. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng khoảng một năm nay.

Gầy đây, phát hiện "vợ hờ" có tình cảm với người đàn ông tên Đ. sống cùng địa phương, Cường đã nhiều lần khuyên can nhưng không thành. Cơn cuồng ghen đã khiến “phi công trẻ” tìm gặp người tình nói chuyện và ra tay sát hại không thương tiếc.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.