Dù bạn thuộc nhóm nào trong 2 nhóm này thì chắc chắn những câu nói dối ngày 1 tháng 4 hay nhất sau đây đều phù hợp để bạn sử dụng đấy.

Có nhiều người cả năm chỉ chờ sẵn ngày Cá tháng Tư để được trêu đùa, troll người khác thả phanh mà chẳng sợ bị đánh giá gì cả. Ngược lại, cũng có những người chờ mỗi ngày này trong năm để “trả thù” những người đã từng troll họ.

Nếu bạn thấy cuộc đời mình đang chìm ngập trong bóng tối thì hãy cầu xin ông trời giải thoát bạn khỏi bóng đêm. Còn nếu bạn vẫn thấy mình chìm trong màn đen u tối dù đã cầu xin hàng vạn lần thì làm ơn hãy trả ngay hóa đơn tiền điện tháng trước.

Có ai đó đang nhớ bạn, cần bạn, lo lắng cho bạn, cô đơn vì bạn, không ngủ được vì bạn, thương bạn vô cùng, chỉ chờ mong được gặp bạn, bạn có biết là ai không? Đó chính là con khỉ đầy lông trong sở thú đấy!

Câu nói dối ngày 1 4 số 3

Hãy luôn giữ tấm hình của người yêu bạn trong ví nhé. Bất kỳ khi nào bạn gặp phiền phức, lo lắng hay đau khổ gì thì hãy nhìn vào tấm hình đó. Lúc ấy, bạn sẽ thấy rằng rắc rối mà bạn đang đối mặt chỉ là chuyện vặt mà thôi.

Ngày nói dối. Ảnh minh họa: Internet.

Câu nói dối ngày 1 4 số 4

Mình đang bị bệnh nặng lắm. Nay đi khám bác sĩ hỏi tại sao giờ này mới đi khám, đáng lẽ phải khám từ lâu rồi để còn phát hiện ra bệnh sớm. Đang cần gấp vài triệu để mua thuốc, bạn có không cho mình vay với? Vay nhưng mình không chắc trả được đâu.

Câu nói dối ngày 1 4 số 5

Mày ơi, không phải tao kén chọn. Không phải tao chỉ thích giai nhà giàu, đẹp trai, có nhà lầu, xe hơi đâu. Cũng chẳng phải tao kiêu kỳ gì. Chỉ là mãi chẳng có thằng nào nó thèm ngó đến tao vì tao là tao chỉ thích con gái như mày thôi ấy.

Câu nói dối ngày 1 4 số 6

Anh ơi, ngày mai là sinh nhật đứa em họ em rồi. Em đang cần 2 triệu mua quà, anh chuyển khoản cho em nhanh với nhé. Hoặc lát về tạt qua nhà em anh đưa em nha.

Câu nói dối ngày 1 4 số 7

Thực sự em cũng có nhiều điểm anh không thích lắm, dù rằng chúng mình đã yêu nhau được gần 2 năm rồi. Anh không thể ngờ càng ngày em càng xấu tính và ăn nhiều đến như vậy. Mình chia tay đi em.

Câu nói dối hài hước. Ảnh minh họa: Internet.

Câu nói dối ngày 1 4 số 8

Vợ ơi, tháng này chồng không được nhận lương vì đi muộn quá nhiều. Thế nên, tháng này vợ nuôi anh nhé.

Câu nói dối ngày 1 4 số 9

Cậu ơi, tớ đang ở ngoài đường mà xung quanh đây chẳng có hàng quán nào. Cậu mua hộ tớ thẻ điện thoại 500k với nhé. Tớ đang đi giao hàng mà hết tiền điện thoại không gọi cho khách được.

Câu nói dối ngày 1 4 số 10

Anh đang gần đến nơi rồi, em ra ngay đi nhé. 1 phút nữa mà em không ra là anh không bao giờ đưa em đi chơi nữa đâu đấy.

Quả là những câu nói dối ngày 1 tháng 4 thật tinh quái phải không nào? Thử nhắn tin ngay cho bạn bè để xem có con “cá” nào cắn câu bạn không nhé.