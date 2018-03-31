Cười lặn lộn với những câu nói dối ngày 1 tháng 4 hay nhất

Đời sống 31/03/2018 12:05

Ngày 1 tháng Tư là ngày nói dối, ngày cả thế giới “được quyền” nói dối. Thế nên, tìm hiểu ngay những câu nói dối ngày 1 4 hay nhất sau đây để trêu đùa bạn bè trong ngày Cá tháng Tư sắp tới nhé.

Có nhiều người cả năm chỉ chờ sẵn ngày Cá tháng Tư để được trêu đùa, troll người khác thả phanh mà chẳng sợ bị đánh giá gì cả. Ngược lại, cũng có những người chờ mỗi ngày này trong năm để “trả thù” những người đã từng troll họ.

Dù bạn thuộc nhóm nào trong 2 nhóm này thì chắc chắn những câu nói dối ngày 1 tháng 4 hay nhất sau đây đều phù hợp để bạn sử dụng đấy.

Ngày 1 tháng 4
Ngày 1 tháng 4. Ảnh minh họa: Internet.

Câu nói dối ngày 1 4 số 1

Có ai đó đang nhớ bạn, cần bạn, lo lắng cho bạn, cô đơn vì bạn, không ngủ được vì bạn, thương bạn vô cùng, chỉ chờ mong được gặp bạn, bạn có biết là ai không? Đó chính là con khỉ đầy lông trong sở thú đấy!

Câu nói dối ngày 1 4 số 2

Nếu bạn thấy cuộc đời mình đang chìm ngập trong bóng tối thì hãy cầu xin ông trời giải thoát bạn khỏi bóng đêm. Còn nếu bạn vẫn thấy mình chìm trong màn đen u tối dù đã cầu xin hàng vạn lần thì làm ơn hãy trả ngay hóa đơn tiền điện tháng trước.

Câu nói dối ngày 1 4 số 3

Hãy luôn giữ tấm hình của người yêu bạn trong ví nhé. Bất kỳ khi nào bạn gặp phiền phức, lo lắng hay đau khổ gì thì hãy nhìn vào tấm hình đó. Lúc ấy, bạn sẽ thấy rằng rắc rối mà bạn đang đối mặt chỉ là chuyện vặt mà thôi.

Ngày nói dối
Ngày nói dối. Ảnh minh họa: Internet.

Câu nói dối ngày 1 4 số 4

Mình đang bị bệnh nặng lắm. Nay đi khám bác sĩ hỏi tại sao giờ này mới đi khám, đáng lẽ phải khám từ lâu rồi để còn phát hiện ra bệnh sớm. Đang cần gấp vài triệu để mua thuốc, bạn có không cho mình vay với? Vay nhưng mình không chắc trả được đâu.

Câu nói dối ngày 1 4 số 5

Mày ơi, không phải tao kén chọn. Không phải tao chỉ thích giai nhà giàu, đẹp trai, có nhà lầu, xe hơi đâu. Cũng chẳng phải tao kiêu kỳ gì. Chỉ là mãi chẳng có thằng nào nó thèm ngó đến tao vì tao là tao chỉ thích con gái như mày thôi ấy.

Câu nói dối ngày 1 4 số 6

Anh ơi, ngày mai là sinh nhật đứa em họ em rồi. Em đang cần 2 triệu mua quà, anh chuyển khoản cho em nhanh với nhé. Hoặc lát về tạt qua nhà em anh đưa em nha.

Câu nói dối ngày 1 4 số 7

Thực sự em cũng có nhiều điểm anh không thích lắm, dù rằng chúng mình đã yêu nhau được gần 2 năm rồi. Anh không thể ngờ càng ngày em càng xấu tính và ăn nhiều đến như vậy. Mình chia tay đi em.

Câu nói dối hài hước
Câu nói dối hài hước. Ảnh minh họa: Internet.

Câu nói dối ngày 1 4 số 8

Vợ ơi, tháng này chồng không được nhận lương vì đi muộn quá nhiều. Thế nên, tháng này vợ nuôi anh nhé.

Câu nói dối ngày 1 4 số 9

Cậu ơi, tớ đang ở ngoài đường mà xung quanh đây chẳng có hàng quán nào. Cậu mua hộ tớ thẻ điện thoại 500k với nhé. Tớ đang đi giao hàng mà hết tiền điện thoại không gọi cho khách được.

Câu nói dối ngày 1 4 số 10

Anh đang gần đến nơi rồi, em ra ngay đi nhé. 1 phút nữa mà em không ra là anh không bao giờ đưa em đi chơi nữa đâu đấy.

Quả là những câu nói dối ngày 1 tháng 4 thật tinh quái phải không nào? Thử nhắn tin ngay cho bạn bè để xem có con “cá” nào cắn câu bạn không nhé.

Ngày Cá tháng Tư (1/4) có nguồn gốc từ nước nào?

Ngày Cá tháng Tư (1/4) có nguồn gốc từ nước nào?

“Ngày Cá tháng Tư có nguồn gốc từ nước nào?” Tại sao lại có tên gọi là “Cá tháng Tư”? Hai câu hỏi này chắc chắn chưa nhiều người biết đáp án.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày nói dối ngày 1/4 ngày cá tháng tư

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 49 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng