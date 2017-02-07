Cuộc sống ngắn lắm, nên hãy tin rằng 'cái gì của mình sẽ là của mình' đừng đố kỵ tranh giành

Khổng Tử có câu: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”, khi sinh ra chúng ta như một tờ giấy trắng chính hoàn cảnh sống và giáo dục gia đình đã hướng chúng ta thành con người như hiện tại. Trong mỗi con người luôn tồn tại những mặt tốt và cả những tính xấu do đó việc tranh giành, đố kỵ là không thể tránh khỏi.

Trong Phật pháp có câu: “Những gì của mình sẽ là của mình” ý muốn khuyên con người chúng ta nên tin vào sự công bằng, sống đừng nên oán trách, tranh giành với người khác để rồi tự chuốc vào mình những phiền toái không đáng có.

Ông bà xưa còn dạy con cháu mình rằng: “Những gì người khác nợ, ông trời sẽ trả cho bạn”. Câu nói này được đút kết từ một câu truyện được lưu truyền từ rất lâu trong xã hội Trung Quốc. Trong câu truyện đó, "một chàng thư sinh tên Ngô Tử Điềm phải sống trong khổ cực khi mẹ mất, cha cưới vợ kế và sinh thêm một người con trai. Trong những ngày tháng tuổi thơ của mình, cậu luôn cảm thấy tức giận, uất ức khi bị mẹ kê đối xử không công bằng. Về sau, khi anh cưới vợ người mẹ kế cũng đối xử với vợ anh không ra gì, mặc dù rất bất bình muốn tìm bà ấy để nói lý lẽ nhưng anh vẫn im lặng vì vợ ngăn cản. Đến khi cha Ngô Tử Điềm mất, người mẹ kế càng quá đáng hơn khi giành hết những phần đất tốt chỉ để lại cho vợ chồng anh mảnh đất xấu nhất. Khi anh muốn tìm mẹ kế để nói làm rõ mọi chuyện, vợ anh đã nói rằng: “Chịu thiệt là phúc, nên biết rằng thứ nên là của mình sẽ không chạy đâu cho thoát, đâu thể tranh giành. Việc này chỉ làm tổn thất phúc báo mà thôi”. Sau một thời gian, con trai của người mẹ kế rơi vào nghiện ngập, cờ bạc phải bán đi phần đất của mình. Lúc này thay vì cười nhạo, ngó lơ thì người vợ đã khuyên Ngô Tử Điềm rước họ về sống chung. Sau đó gia đình họ sống hạnh phúc bên nhau, không còn ai nhắc tới những ân oán trước kia. Sau này, người vợ sinh được 3 đứa con và cả 3 người đều đỗ tiến sĩ”. Mọi người đều cho rằng chính lòng vị tha của người vợ đã mang đến nhiều phúc báo cho cả gia đình. Nhờ đó, cuộc sống của họ mới có thể hạnh phúc, an nhàn về sau.

Qua câu truyện đó người xưa đã rút ra được một bài học vô cùng ý nghĩa đó là trong cuộc sống đừng nên quá so đo vì khi tha thứ cho người khác cũng là khiến bản thân vui vẻ. Nếu như ai cũng sống bao dung, không tranh giành, thị phi thì có lễ cuộc sống sẽ ấm áp, dễ chịu hơn nhiều. Những thứ ta tưởng chừng mất đi ở hiện tại do người khác tranh giành, cướp giật biết đâu sẽ được đền trả trong tương lai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-ngan-lam-nen-hay-tin-rang-cai-gi-cua-minh-se-la-cua-minh-dung-do-ky-tranh-gianh-179037.html