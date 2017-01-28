Cúng đưa ông bà mùng 3 Tết sao cho đúng để năm mới 'tiền chất cao như núi'

Lễ cúng ông bà vào ngày mùng 3 hoặc mùng 7 gọi là đưa ông bà, lễ hóa vàng cho tổ tiên hay gọi là lễ tạ năm mới. Mặc dù thường được phổ biến vào ngày mùng 3, nhưng tùy thuộc vào mỗi gia đình mà nó được tổ chức vào những ngày khác nhau từ mùng 3 đến mùng 10. Dù vậy, những vật phẩm trên mâm cúng là giống nhau.

Ông bà ta cho rằng những người đã khuất cũng có cuộc sống giống như những người còn sống chúng ta. Do đó, những vật phẩm dùng để đưa ông bà cũng chỉ là những thứ gần gũi trong đời sống hàng ngày.

Những lễ vật cần có như mâm ngũ quả, giấy tiền vàng mã, trầu cau, bánh chưng hoặc bánh tét đều được. Bên cạnh đó, mâm cơm cúng với những món chay mặn đầy đủ là không thể thiếu.

Sau khi gia chủ hành lễ xong sẽ tiến hành hóa vàng để gửi những thứ đã chuẩn bị cho ông bà. Một điều lưu ý khi hóa vàng đó là phần vàng của gia thần phải hóa trước rồi sau đó mới tới phần của ông bà, tổ tiên. Ngày xưa, khi hóa vàng cho ông bà người ta còn có tục đặt vài cây mía dài ở cạnh với mục đích để chúng trở thành gậy hay đòn gánh trên đường ông bà tổ tiên về nơi ở của mình. Nhưng ngày nay, tục này không còn quá phổ biến vì khá rườm rà.

Một số điều cần lưu ý trong ngày ngày Tết

Tránh tranh cãi: Những ngày đầu năm mới, cần tránht? việc tranh cãi với người khác vì tranh cãi vào năm mới sẽ khiến cả năm xào xáo không yên. Vào những ngày này, người lớn cũng hạn chế không trách mắng trẻ con để cả năm được hòa thuận, vui vẻ.

Những món quà không nên tặng đầu năm: Trong dịp Tết, trong dân gian kiêng kỵ không được tặng cho người khác những món như đồng hồ, dao, kéo, mèo, cá mực,… để không mang đến những điều kém may mắn cho người khác.

Không cho vay hay mượn tiền đầu năm: Người xưa cho rằng những ngày đầu năm nên tránh việc cho vay, mượn tiền hay đòi nợ. Vì ông bà ta cho rằng nếu vay nợ đầu năm thì trong suốt năm đó cả nhà sẽ rơi vào túng thiếu, còn người cho vay mượn sẽ khiến tiền tài cả năm bị phân tán.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.