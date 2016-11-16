Cực hay: Nhà không còn 1 bóng chuột chỉ với bột xà phòng, thử ngay kẻo lỡ

Đời sống 16/11/2016 10:16

Bột xà phòng ngoài việc dùng để giặt quần áo còn là một loại thuốc giúp đuổi sạch chuột ra khỏi nhà bạn.

Cực hay: Nhà không còn 1 bóng chuột chỉ với bột xà phòng, thử ngay kẻo lỡ - Ảnh 1
Bột xà phòng sẽ giúp bạn đuổi sạch chuột

Các cách diệt chuột như dùng bẫy chuột, keo dính chuột hay bả chuột... không thực sự an toàn và có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bạn. Vậy nên, bạn có thể tận dụng nguyên liệu có sẵn trong mọi nhà - bột xà phòng, để tự pha chế thuốc đuổi chuột chỉ với vài bước đơn giản.

Chuẩn bị:

- Bột xà phòng

- Bột hoa tiêu

- Cơm nguội

Hướng dẫn:

Cực hay: Nhà không còn 1 bóng chuột chỉ với bột xà phòng, thử ngay kẻo lỡ - Ảnh 2
"Thuốc đuổi chuột" tự chế tốn của bạn chưa đầy 1'

Bạn trộn đều cả 3 thứ trên lại với nhau, sau đó mang đặt ở nơi chuột thường xuất hiện. Chỉ cần ngửi thấy mùi của hỗn hợp này chuột sẽ sợ khiếp vía và chạy dài.

Bạn cũng có thể tự chế "thuốc đuổi chuột" theo công thức: Cho bột giặt vào chén, thêm một ít nước và đánh tan bột giặt. Sau đó bạn cho vào dung dịch này 1 muỗng bột cà phê. Trộn đều hỗn hợp này lên. 

Bạn hãy đặt "thuốc đuổi chuột tự chế" trên ở những nơi chuột thường lui tới, lập tức chúng sẽ vội vàng "dọn tổ" đi ngay. Ngoài ra, bạn có thể dùng bột ớt, bột quế, lá bạc hà cũng có được hiệu quả tương tự nhé.

Đấy, chỉ vài bước đơn giản bạn đã đuổi sạch bọn chuột ra khỏi nhà mà không hề tốn sức. Không chỉ chuột, các loại côn trùng khác như gián, sâu bọ hay ruồi cũng rất sợ mùi của hỗn hợp trên.

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