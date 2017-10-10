Mới đây, hình ảnh cụ ông khoảng 80 tuổi ngồi nhổ từng cây đinh lấy tiền nuôi vợ đã nhận được nhiều lượt thích, hàng nghìn lượt chia sẻ và gây xúc động mạnh trên mạng xã hội.

Ở cái đoạn qua khỏi tuổi xưa nay hiếm, lẽ ra phải được sớm hôm vui vầy cùng con cháu nhưng đối với ông Thi, công việc nhổ đinh lại là nguồn kiếm sống duy nhất của hai vợ chồng.

Sau khi tìm hiểu, được biết, cụ ông tên là Phạm Văn Thi, 81 tuổi, hiện sống tại tổ 2, khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thuỷ, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Kể về hoàn cảnh gia đình, ông Thi tâm sự: Thời kháng chiến, ông làm giao liên. Hòa bình lập lại, ông lấy vợ và làm ngư nghiệp. Khi nhà nước cử đi học ở Liên Xô, ông đã từ chối vì thương vợ con nheo nhóc ở nhà.

Bảy người con của vợ chồng ông Thi giờ đã có gia đình. Ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, không đỡ đần được nhiều cho bố mẹ. Hàng tháng, năm người con ở gần nhà chung nhau biếu cho bố mẹ được 400.000 đồng.

Không trông chờ vào các con, hai vợ chồng ông nương tựa vào nhau mà sống. Khi người vợ mắc bệnh tiểu đường, ông Thi càng chịu khó lao động đến tối mịt để lo tiền thuốc thang.

Ông Thi bắt đầu làm công việc nhổ đinh tại các công trường từ năm 2002 đến ngay đã ngót nghét mười lăm năm.

“Cả hai vợ chồng tôi đều đã già, tiền trợ cấp không đủ ăn nên hàng ngày tôi phải đi nhổ đinh tại các công trình xây dựng để thêm thu nhập. Một cân đinh bán được với giá 4 nghìn đồng, một ngày làm việc cật lực 12 tiếng, cũng chỉ nhổ được 8kg. Tính cả tiền công thì được 150 nghìn đồng, nhưng không phải lúc nào cũng có việc”, cụ Thi chia sẻ với phóng viên VTC news.

Trong căn nhà lợp ngói chật hẹp ở con hẻm cuối xóm, vợ ông, bà Đinh Thị Ứng (78 tuổi) vẫn hàng ngày miệt mài nấu cơm đợi chồng về. Đau yếu liên miên, bà Ứng chỉ quanh quẩn làm các công việc nội trợ. Thỉnh thoảng gom được mớ cơm thừa hàng xóm cho, phơi khô, bà bán được 4.000 đồng/kg. Số tiền ít ỏi nhưng cũng giúp vợ chồng bà mua được mớ rau cà cho bữa cơm đạm bạc.

Khi đến tổ 2, khu Tân Lập 4, hỏi thăm ai cũng biết nhà “ông bà Thi nhổ đinh”.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thái Bình, Chủ tịch phường Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả cho biết: “Hai ông bà đã ngoài 70 tuổi, đã hết tuổi lao động, là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn phường, và là hội viên của Hội người cao tuổi. Mỗi tháng hai ông bà được nhà nước trợ cấp 700 nghìn/tháng. Hằng năm lễ tết, phường cũng tổ chức hỏi thăm, tặng quà và cũng có chính sách sửa chữa nhà cửa cho hai ông bà”.