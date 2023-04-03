Nạn nhân và người thân từ TP HCM đi nghĩa trang Hoá An. Người con trai đi trước không thấy cha, khi quay lại tìm thì phát hiện ông đã bị tai nạn.

Dẫn nguồn tin từ báo Người Lao Động, ngày 3-4, trên quốc lộ 1K đoạn qua TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container làm 2 người đàn ông tử vong.

Theo đó, khoảng 10 giờ 30, xe container biển số 72C-127.28 chạy trên quốc lộ 1K hướng từ TP HCM đi Đồng Nai, đến ngã tư với đường Mỹ Phước -Tân Vạn (thuộc phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì tài xế cho xe rẽ phải vào Mỹ Phước Tân Vạn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Trong lúc ôm cua, container va chạm với xe máy do ông Đào Văn Hoà (58 tuổi, quê TP HCM) điều khiển chạy cùng chiều bên phải. Cú va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường bị kéo lê một đoạn và bị bánh xe cán tử vong tại chỗ.

Được biết ông Hòa và người thân từ TP HCM đi nghĩa trang Hoá An, TP Biên Hoà để tảo mộ. Người con trai đi trước không thấy cha chạy lên, khi quay lại tìm thì phát hiện ông đã bị tai nạn.

Cũng trong buổi sáng, anh Châu Hoàng Xuyên (31 tuổi, quê Trà Vinh) chạy xe máy trên quốc lộ 1K hướng Biên Hoà đi TP HCM, đến chốt đèn giao thông trước UBND phường Đông Hoà, TP Dĩ An (ngã ba Cây Lơn) thì tông vào đuôi một container đang dừng đèn đỏ.

Nguyên nhân trong vụ ôtô chở dưa hấu 'nhồi nhét' 9 người trong cabin bị lật ở Phú Yên Khi xuống dốc và bị lật vào vách núi, trên ca bin chiếc xe tải chở dưa hấu ở Phú Yên có đến 9 người. Ngoài tài xế, những nạn nhân trên ô tô tải chủ yếu là người trồng dưa rồi xin đi nhờ xe để về quê ở các tỉnh miền Trung.

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