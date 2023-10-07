Container lao lên vỉa hè tông vào hàng loạt kiot buôn bán, nghi do tài xế ngủ gục

Dẫn theo thông tin từ VTC News, khoảng 1h ngày 7/10, chiếc xe container chạy từ Khu công nghiệp Sóng Thần ra quốc lộ 1, đang di chuyển ở khu vực cầu vượt Sóng Thần (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM) thì bất ngờ lao lên lề, tông hàng loạt ki ốt bên đường.

Vụ tai nạn không gây thương vong nhưng 6 ki ốt bị hư hại phần mái phía trước và cửa ra vào, một cột điện bị gãy.

Nghe tiếng động mạnh, nhiều người đang ngủ bên trong nhanh chóng tháo chạy ra đường, một số người mắc kẹt kêu cứu do bị đống đổ nát chắn hết lối ra.

Hàng loạt kiot bị tông đổ nát - Ảnh: Báo CAND

Sáu kiot trơ trụi sau khi bị chiếc container "quét" qua - Ảnh: Báo CAND

Theo thông tin từ Báo CAND, nhận tin báo, đội CSGT Bình Triệu và công an phường Bình Chiểu có mặt xử lý hiện trường.

Hiện trường là đống đổ nát kéo dài gần 30m. Tới gần 7 giờ sáng nay, chiếc container được xe cẩu đưa ra khỏi đống đổ nát.

Chiếc container bể nát phần đầu - Ảnh: Báo CAND

Một người đàn ông kể anh là chủ của một kiot bị thiệt hại, anh bán quán nhậu, hàng ngày quán anh bán tới 3 giờ sáng, nhưng may mắn sao hôm nay tới hơn 12 giờ khuya là quán dọn dẹp nghỉ do trời mưa, chứ khách đang nhậu như mọi hôm mà xe lao vào thì thảm khốc rồi.

Công an có mặt xử lý vụ việc - Ảnh: Báo CAND

"Tôi dọn dẹp quán xong đang nằm trên võng thì nghe ầm ầm, tôi còn tưởng nổ bình gas nên tìm cách chạy ra đường mà bị xe container chắn ngay cửa nên tôi mắc kẹt lại bên trong", chủ quán nhậu kể.

Đại diện nhà xe cũng tới phối hợp cùng công an địa phương tiến hành thống kê thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế container ngủ gục dẫn đến xe mất lái.