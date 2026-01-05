Tối 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc 1 công nhân tử vong trên công trường dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành – Dầu Giây.

Theo tohong tin từ VnExpress, tối 4-1, lực lượng chức năng Đồng Nai đang làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành khiến một công nhân tử vong.

Nạn nhân là anh N.V.H. (33 tuổi, quê tỉnh Cà Mau).

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, anh H. và một số công nhân khác thi công các hạng mục trong công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua ấp Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong lúc đang sửa chữa các trụ cọc sắt, bất ngờ một trụ cọc sắt lớn nặng hàng chục tấn rơi từ trên cao xuống, đè trúng người anh H. khiến nam công nhân này tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 19-8-2025, dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành thuộc tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khởi công do VEC làm chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài gần 22km, điểm đầu tại Km4+000 (nút giao vành đai 2, TP.HCM), điểm cuối tại Km25+920 (nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai).

Dự án có tim tuyến cơ bản bám theo đường cũ, mở rộng sang hai bên, riêng đoạn qua cầu Long Thành được mở rộng về phía bên phải tuyến hiện hữu (phía hạ lưu).

Về quy mô dự án, đối với đoạn từ nút giao vành đai 2 đến nút giao vành đai 3 (Km4+000 - Km8+844,5) sẽ được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe.

Đoạn từ nút giao vành đai 3 đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không bao gồm phạm vi cầu Long Thành (Km8+844,5 - Km25+920) sẽ được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe.

Riêng đối với cầu Long Thành sẽ đầu tư xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ TP.HCM đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỉ đồng.

