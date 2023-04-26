Cộng đồng mạng đồng loạt phẫn nộ vì tác phẩm 'Lượm' của Tố Hữu bị chế thành nhạc không phù hợp

Đời sống 26/04/2023 16:12

Thời gian gần đây, một đoạn trong bài thơ "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu bị chế thành nhạc có sử dụng ca từ không phù hợp khiến nhiều người bức xúc.

Dẫ nguồn tin từ báo Thanh Niên, hiện đoạn nhạc rap chế bài thơ "Lượm" đang thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác và sử dụng, phần đông đến từ các bạn trẻ và clip đăng tải chủ yếu ở mạng xã hội Tiktok. 

Một số người đã sử dụng đoạn âm thanh này để ghép video cảnh tạo dáng phản cảm, học sinh đứng trên bàn ghế hay một số người mặc áo tắm… Nhiều bạn trẻ bày tỏ thái độ không đồng tình khi đoạn nhạc trở thành trend (xu hướng) không phù hợp với ý nghĩa và tinh thần của bài thơ gốc. 

Cộng đồng mạng đồng loạt phẫn nộ vì tác phẩm 'Lượm' của Tố Hữu bị chế thành nhạc không phù hợp - Ảnh 1
Bài thơ ''Lượm'' của Tố Hữu có phần nhạc và lời không phù hợp chuẩn mực - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo Nguyễn Thanh Định, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, "Lượm" của nhà thơ Tố Hữu là bài thơ mà anh chàng ấn tượng và xúc động mỗi khi nhớ đến. 

Đây là trend không lành mạnh hay còn gọi là "rác mạng" gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Cùng ý kiến với Thanh Định, Hàng Đức Thịnh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nhận xét: "Hình ảnh một cậu bé hồn nhiên, dũng cảm, hy sinh vì nhiệm vụ trong bài thơ của nhà thơ Tố Hữu lại bị chế thành nhạc sử dụng từ ngữ không phù hợp trên TikTok. Đây là hành động không đúng đắn và không đáng được khuyến khích. Những hình ảnh và nhạc chế phản cảm có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực như làm mất đi sự tôn trọng và giá trị của các nhân vật lịch sử, gây ảnh hưởng đến quan điểm, suy nghĩ và hành vi của giới trẻ" anh thẳng thắn chia sẻ với báo Thanh Niên

Cộng đồng mạng đồng loạt phẫn nộ vì tác phẩm 'Lượm' của Tố Hữu bị chế thành nhạc không phù hợp - Ảnh 2
Bài nhạc đang được các em học sinh lan truyền nhanh chóng - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên không phải tác phẩm văn học nào được phổ nhạc cũng đem lại hiệu ứng trái chiều. Ca sĩ Hoàng Thùy Linh được biết đến với phong cách âm nhạc kết hợp văn học và sử dụng nền nhạc EDM để tạo ra tác phẩm đa sắc màu cho làng nhạc Việt, đồng thời cũng làm sống lại rất nhiều hình ảnh của các đại thi hào ngày xưa. 

Cộng đồng mạng đồng loạt phẫn nộ vì tác phẩm 'Lượm' của Tố Hữu bị chế thành nhạc không phù hợp - Ảnh 3
Ca sĩ Hoàng Thùy Linh với tác phẩm Để Mị Nói Cho Mà nghe - Ảnh: Internet

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã ''thổi hồn'' cho các bài hát của mình bằng các tác phẩm văn học với phần lời có ý nghĩa và phần nhạc bắt tai như: Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Bánh Trôi Nước,...MV của nữ ca sĩ còn có tác dụng giúp cho các bạn học sinh ôn lại những kiến thức Văn học cấp 3 vô cùng quan trọng. Thật vậy, loạt tác phẩm: "Vợ nhặt", "Vợ chồng A Phủ", "Lão Hạc", "Số đỏ",... đã được đưa vào MV Để Mị Nói Cho Mà Nghe một cách khéo léo, không thể nào duyên dáng, hài hước và ý nghĩa hơn.

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Từ khóa:   Rác MXH Nhạc rác thơ Lượm

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