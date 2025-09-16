Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 12/9, ông Nguyễn Lâm Minh Tuấn (SN 1986) điều khiển ô tô lưu thông đến giao lộ trên thì xảy ra va chạm với xe máy do cụ ông Đ.K.T. (SN 1953) điều khiển.

Theo thông tin báo Tiền Phong , tối 15/9, Công an TPHCM đã thông tin về vụ va chạm giao thông dẫn đến hành vi gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc dư luận sau khi clip vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc diễn ra giữa giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn).

Công an phường Sài Gòn đã nhanh chóng xác minh, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự mời các bên liên quan làm việc, lập hồ sơ vụ việc.

Sau va chạm, Tuấn xuống xe, dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu cụ T. giữa nơi đông người. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân can ngăn. Sau khi hành hung, ông Tuấn lên xe rời khỏi hiện trường.

Trên cơ sở chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Lâm Minh Tuấn để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, người dùng mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh người đàn ông mặc áo thun xanh xô xát với người đàn ông lớn tuổi mặc áo thun đen trên đường phố.

Nội dung vụ việc được người dùng mạng xã hội đăng tải. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nội dung từ clip cho thấy, người đàn ông trẻ tuổi kẹp cổ, đánh vào mặt người đàn ông lớn tuổi. Chưa dừng lại, người mặc áo thun xanh tiếp tục nhắm đấm thẳng vào vùng đầu đối phương.

Do chênh lệch tuổi tác, người mặc áo thun đen chỉ cố gắng ngăn cản, tránh các cú đánh từ phía đối phương.

Vụ việc xảy ra tại giao lộ khiến xe cộ qua khu vực bị ùn ứ. Theo người đăng clip, người đàn ông mặc áo xanh đi ô tô. Một người trên ô tô sau đó mở cửa bước xuống, gọi người mặc áo thun xanh trở lại xe.

Công an phường Sài Gòn đã nắm thông tin, cử lực lượng truy xét để mời những người liên quan lên làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khẳng định mọi hành vi hành hung, gây rối tại nơi công cộng, đặc biệt ở các tuyến giao thông, đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân khi tham gia giao thông, nếu xảy ra va chạm cần giữ bình tĩnh, giải quyết theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra hành vi quá khích, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Ngành chức năng cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, chứng cứ khi chứng kiến vụ việc vi phạm để xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.