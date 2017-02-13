Còn giữ những thói quen này không bỏ, đừng hỏi sao làm mãi mà vẫn nghèo

Dưới đây là một số thói quen xấu gây ảnh hưởng đến tài lộc của chủ nhân mà nhiều người mắc phải trong đời sống thường ngày.

Lông mày thể hiện tâm trạng và nói lên được một phần số phận của con người. Nếu một người thường xuyên cau mày, chứng tỏ người đó có rất nhiều điều phiền muộn. Khi thường xuyên cau mày sẽ tạo thành một thói quen, thói quen này không những khiến người đối diện cảm thấy không thoải mái mà còn ảnh hưởng đến tài vận của chủ nhân. Theo thuyết phong thủy, những người thường xuyên cau mày sẽ khiến đường tình duyên gặp nhiều trắc trở, đôi khi còn ảnh hưởng đến vận khí trong công t? vi ệc.

Giặt tiền chung với quần áo

Một số người thường không có thói quen kiểm tra túi quần áo trước khi giặt. Mọi người suy nghĩ rằng điều này không quan trọng vì sau đó, tiền đó vẫn có thể sử dụng nên thường không quá quan tâm. Tuy nhiên, đây là một hành động sai lầm trong phong thủy vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến tài vận của chủ nhân. Vì khi tiền giặt chung với quần áo sẽ khiến tài khí bị phân tán.

Ăn cơm không nâng bát

Những ai ăn cơm mà không nâng bát hay đặt hai tay ở bên cạnh rồi cúi đầu xuống bát để ăn thường gặp nhiều chuyện kém may mắn. Vì người xưa cho rằng khi ăn thì phải để thức ăn theo miệng chứ không để miệng đi theo thức ăn. Đặc biệt, những người vừa không nâng bát, vừa rung đùi khi ăn cơm thì con đường tài lộc không gặp nhiều suôn sẻ.

Thích mở tất cả các cửa trong nhà cùng lúc

Có một số ngôi nhà xây nhiều cửa để đón nhiều gió, nhưng có một điều cần phải lưu ý đó là không nên mở tất cả các cánh cửa trong cùng lúc. Vì ông bà ta ngày xưa cho rằng khi các cửa đều mở, đồng nghĩa với việc tiền tài sẽ bị thất thoát, dù làm được nhiều tiền nhưng vẫn không giữ được.

Để tiền ở túi sau

Nhiều thường có thói quen để tiền vào túi sau, đặc biệt là đàn ông . Thói quen này tưởng chừng như vô hại, nhưng trong phong thủy nó ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc của chủ nhân. Vì túi quần nằm ở vị trí khá thấp nên khi ngồi xuống sẽ tạo thành thế áp bức lên chiếc ví. Do đó, nếu để tiền ở vị trí này lâu ngày sẽ khiến tài khí không những không đi lên mà còn bị hao hụt. Tuy nhiên, để một vài đồng tiền lẻ ở túi sau có công dụng giữ tiền rất tốt.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.