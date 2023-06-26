Cọ xát pin vào nhau, bé trai 12 tuổi bị pin nổ phải nhập viện

Đời sống 26/06/2023 10:18

Viên pin mà gia đình mua về dự phòng phát nổ do bị cọ xát khiến bé trai 12 tuổi bị thương.

Theo thông tin từ VTV News, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhi 12 tuổi, đến viện trong tình trạng vết thương chảy máu vùng bụng, cẳng tay 2 bên.

Trước đó, ở nhà bệnh nhi tự chơi với 2 viên pin và cọ xát pin với nhau, sau đó viên pin phát nổ.

Sau khi được các y bác sĩ thực hiện sơ cứu, hiện tại sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được theo dõi tiếp tục điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp.

Cọ xát pin vào nhau, bé trai 12 tuổi bị pin nổ phải nhập viện - Ảnh 1

Bệnh nhi tự chơi với 2 viên pin và cọ xát pin với nhau, sau đó viên pin phát nổ - Ảnh minh họa: Internet

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, vụ tai nạn trên là một lời cảnh báo cho các bậc phụ huynh khi trẻ hiếu động nhưng chưa hiểu biết tường tận các nguy hại khi thực hiện các hành vi trên.

Việc tạo ma sát ở pin là việc làm cực kỳ nguy hiểm, vì khi có ma sát pin sẽ dễ xảy ra hiện tượng nóng lên và gây cháy nổ. Từ đó, có thể gây ra những tai nạn thương tâm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của con người.

Liên quan đến chuyện cọ xát khiến viên pin phát nổ, tại Quảng Nam cũng từng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Thanh niên, ngày 3/2/2021, bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu (Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) cho biết các bác sĩ của khoa vừa phẫu thuật cho một học sinh bị bỏng, nát bàn tay và mất ngón tay vì nổ pin.

Trước đó, một học sinh lớp 6 của một Trường THCS trên địa bàn H.Tiên Phước (Quảng Nam) nhập viện cấp cứu trong tình trạng hai bàn tay bị tổn thương nặng. Sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ Khoa Ngoại chấn thương - Bỏng quyết định mổ định hình các vết thương.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, bệnh nhân bị mất một ngón tay trái, nát vùng gan tay phải. Cùng với đó, cả tay phải và tay trái đều bị mất một số lóng tay. Vì vậy, các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đã quyết định tháo ngón 4 của bàn tay trái, cấu hình lại hai ngón giữa của bàn tay trái thành một ngón, trở thành bàn tay bốn ngón. Tuy nhiên, di chứng hai bàn tay của em hiện rất nặng.

Cọ xát pin vào nhau, bé trai 12 tuổi bị pin nổ phải nhập viện - Ảnh 2
Nam sinh lớp 6 sử dụng pin con ó với mục đích nghiên cứu tái chế, hình thành một chiếc xe điều khiển chạy bằng pin - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo bác sĩ Hiếu, cùng với các di chứng gặp phải ở hai bàn tay, hiện bệnh nhân bị nhiều vết thương ngoài da ở bụng do tia nổ từ pin ảnh hưởng. Bác sĩ Hiếu khuyến cáo gia đình có con nhỏ không để các em chơi với các loại pin cũng như vật liệu dễ gây cháy nổ.

Theo người nhà bệnh nhân, việc nam sinh lớp 6 sử dụng pin con ó với mục đích nghiên cứu tái chế, hình thành một chiếc xe điều khiển chạy bằng pin. Tuy nhiên, khi mới chỉ lấy viên pin gia đình mua về dự phòng, rồi cọ xát giữa pin với mặt tường, viên pin trên tay em phát nổ.

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