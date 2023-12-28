Cổ phiếu ngân hàng nào các nhà đầu tư không nên bỏ lỡ?

Những nhịp rung - rũ không ảnh hưởng đến xu hướng uptrend của thị trường chứng khoán, VnIndex miệt mài chinh phục những ngưỡng cản mới. So với vùng đáy xác lập hồi tháng 11/2022, VN-Index hiện đã tăng xấp xỉ 127 điểm để lên mốc 1.122 điểm. Trong bức tranh sáng của thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngân hàng một lần nữa đã trở lại “đường đua”.

Theo nhận định một số công ty chứng khoán, cổ phiếu ngân hàng vẫn đang ở vùng thấp nhất trong 5 năm qua.

Theo chuyên gia, định giá P/B cổ phiếu ngân hàng đang quanh mức 1,5 lần, thích hợp để đầu tư dài hạn. Trên thực tế, nhìn về toàn cảnh kinh doanh ngành ngân hàng trong 3 quý vừa qua cũng như thời gian tới, ngành ngân hàng được dự báo có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên, so với nhiều nhóm ngành khác như chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, đà tăng của cổ phiếu ngân hàng hiện nay còn khá khiêm tốn do “dư chấn” từ những biến động năm 2022.

Phân tích từ Chứng khoán Yuanta Việt Nam và nhiều công ty chứng khoán khác gần đây, định giá cổ phiếu ngân hàng vẫn đang ở vùng thấp nhất trong 5 năm qua. Trong khi đó, sức khỏe nội tại các ngân hàng đã được cải thiện hơn nhiều so với trước và ngành này được hưởng lợi nhiều nhất từ triển vọng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Những yếu tố trên cho thấy, cổ phiếu “vua” đã và đang sửa soạn nội lực để sẵn sàng đồng hành bứt phá cùng thị trường chứng khoán. Yếu tố thị trường thuận lợi là lực đẩy đầu tiên cho cổ phiếu NAB sắp chào sàn HOSE.

“Săn sóng" chuyển sàn

Những mã cổ phiếu có “game” chuyển sàn luôn được nhà đầu tư săn đón. Hiện tượng cổ phiếu tăng giá sau khi chuyển sàn gần như đã trở thành quy luật bất thành văn nên thường được nhà đầu tư canh mua trên sàn cũ ngay khi có những thông tin rò rỉ đầu tiên.

Nhìn lại những cổ phiếu chuyển sàn trong gần 10 năm qua cho thấy, nhiều mã không chỉ khuấy động sàn giao dịch ngay sau khi có thông tin, mà giá còn tiếp tục có diễn biến tăng sau đó.

Với đặc tính của nhóm ngân hàng là vốn hoá lớn, để có thể tăng vốn hoá, tăng vị thế ngân hàng, cần dòng tiền lớn chảy vào nhóm cổ phiếu này. Cũng bởi vậy, khi chuyển sàn, các cổ phiếu ngân hàng tăng cơ hội hút dòng tiền tổ chức, dòng tiền nước ngoài - tạo ra kỳ vọng thúc đẩy giá cổ phiếu, qua đó cũng thuận lợi cho ngân hàng trong việc tăng vốn (nếu có).

Cổ phiếu NAB có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới.

Có thể thấy, động thái chuyển sàn sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông, có thể tạo thêm giá trị cho cổ phiếu khi doanh nghiệp tham gia sân chơi, đòi hỏi các yêu cầu cao hơn về quản trị và tuân thủ pháp luật chứng khoán. Theo đó, nhiều cổ đông còn chớp cơ hội để “đu sóng” chuyển sàn.

Theo thống kê, hiện có 17 ngân hàng đã niêm yết cổ phiếu trên HOSE, 2 ngân hàng niêm yết trên HNX, 8 ngân hàng đang giao dịch trên thị trường UPCoM.

Việc niêm yết HOSE đánh dấu bước chuyển mình của NAB, giúp ngân hàng thu hút nhà đầu tư, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục khẳng định hoạt động kinh doanh minh bạch, ổn định của ngân hàng này, giúp Nam A Bank sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Nam A Bank không ngừng gia tăng chất lượng tài sản

Trong những năm gần đây, Nam A Bank đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chuyển sàn Upcom sang HOSE. Trong đó, ngân hàng này liên tục có bước tiến mạnh mẽ trong việc tăng vốn điều lệ cũng như gia tăng chất lượng tài sản nhằm đảm bảo các mục tiêu kinh doanh ổn định và bền vững.

Theo đó, tháng 8/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chính thức chấp thuận sửa đổi nội dung về vốn điều lệ của Nam A Bank từ mức gần 8.500 tỷ đồng lên hơn 10.500 tỷ đồng. Hoạt động này góp phần tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung, dài hạn, cung cấp các giải pháp tài chính đa dạng cho khách hàng.

Song song đó, tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản tại Nam A Bank đạt gần 210 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm, và hoàn thành 101% kế hoạch. Đà tăng trưởng này góp phần đưa Nam A Bank gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống.

Chất lượng tài sản của Nam A Bank sẽ tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới. Điểm tích cực là NIM của Nam A Bank vẫn ổn định ở mức trên 3,2% trong bối cảnh biên lãi suất huy động và cho vay khách hàng thu hẹp, nhờ vào các giải pháp tối ưu cơ cấu tài sản sinh lãi và cơ cấu huy động.

Tăng trưởng bằng chiến lược phát triển bền vững và hiệu quả

Với chiến lược phát triển bền vững và hiệu quả, Nam A Bank luôn tuân thủ các chỉ số về an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN, đạt được tiêu chí của Basel III. Hoạt động lành mạnh, ổn định, minh bạch của ngân hàng này dựa trên hệ thống quản trị rủi ro chuẩn quốc tế, đây là tiên phong tại Việt Nam hoàn thành Basel III.

Mới đây, Nam A Bank tiếp tục hoàn thành triển khai cấu phần rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ Basel II – FIRB dưới sự đồng hành và tư vấn của Công ty tư vấn quốc tế hàng đầu KPMG, trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành các yêu cầu tiên tiến của Basel trong chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế.

Mặc dù bối cảnh của nền kinh tế cũng như ngành ngân hàng đang gặp nhiều thách thức nhưng với những chiến lược kinh doanh đúng đắn, phát triển bền vững gắn liền với quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, mới đây Moody's công bố giữ nguyên xếp hạng của ngân hàng này ở mức B2 và duy trì triển vọng ổn định.

"Phủ sóng" mạng lưới kinh doanh dựa vào số hóa

Với hoạt động minh bạch, ổn định, những năm gần đây, Nam A Bank là một trong số ít ngân hàng được NHNN chấp thuận và đưa vào hoạt động hàng loạt chi nhánh và phòng giao dịch. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng gia tăng liên tục các điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+, đáp ứng nhu cầu giao dịch của hàng triệu khách hàng. Tính đến nay, ONEBANK đã chạm mốc 100 điểm, nâng tổng số điểm kinh doanh lên gần 250 điểm, “phủ sóng” các tỉnh thành trên toàn quốc.

Là ngân hàng tiên phong trong sáng tạo số, những sản phẩm dịch vụ mang hàm lượng công nghệ cao của Nam A Bank cũng được khách hàng đánh giá cao. Nhờ vậy, số lượng user banking liên tục tăng mạnh trong những năm vừa qua. Chỉ tính riêng trong 3 quý vừa qua, số lượng User Banking tăng vượt bậc hơn 99% so với cùng kỳ và đạt gần 110% kế hoạch năm.

Sau 31 năm hình thành, Nam A Bank không ngừng lớn mạnh về quy mô và hoạt động kinh doanh. Đặc biệt, giai đoạn 5 năm trở lại đây, Nam A Bank đã vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế trên thị trường tài chính. Ngân hàng này cũng quan hệ đại lý và liên kết với 330 ngân hàng ở khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ, đáp ứng nhu cầu hàng triệu khách hàng trong và ngoài nước.

“Phát triển hệ sinh thái Ngân hàng số, mang đến các sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao chính là ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong chiến lược dài hạn của Nam A Bank nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trước bối cảnh thị trường ngày càng thay đổi. Hệ sinh thái Ngân hàng số Nam A Bank sẽ mang đến một diện mạo mới cho ngành tài chính Việt Nam trong xu thế hội nhập toàn cầu”, đại diện Nam A Bank cho biết.