Cô hiệu trưởng tự bỏ tiền túi, xin từng chiếc xe đạp cho học sinh nghèo: 'Từ thiện dù chỉ mấy chục nghìn cũng đã cứu giúp một đời người'

Đời sống 20/11/2017 10:02

Cứ đến dịp khai giảng năm học mới, cô Bùi Thị Lan – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Lương, quận Hà Đông (TP.Hà Nội) đều tự bỏ tiền túi, đi khắp nơi xin các nhà hảo tâm từng chiếc xe đạp để tặng học sinh nghèo.

"Giúp các em được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu"

Thật hiếm có vị hiệu trưởng nào lại tận tình với học sinh nghèo như cô Lan, dù bận rộn đến mấy cô vẫn luôn dành thời gian đi kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. 

“Tôi biết việc làm của tôi còn nhỏ bé lắm so với những tổ chức, cá nhân thiện nguyện ngoài kia. Nhưng tôi cảm thấy vui, hạnh phúc mỗi khi giúp được học sinh của mình. Giúp các em được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu” – cô Bùi Thị Lan chia sẻ.

Cô hiệu trưởng tự bỏ tiền túi, xin từng chiếc xe đạp cho học sinh nghèo: 'Từ thiện dù chỉ mấy chục nghìn cũng đã cứu giúp một đời người' - Ảnh 1
Chân dung cô Bùi Thị Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Lương - Ảnh: Em Đẹp

Năm 1990, cô Lan về công tác tại Trường THCS Phú Lương với vai trò giáo viên dạy Toán. Nhớ đến thời điểm mới về trường, cô Lan bảo lúc đó nghèo lắm, buổi sáng lên lớp giảng dạy còn buổi chiều thì về đi bán gạo kiếm thêm tiền.

Đến khóa học 1996 - 2000, cô Lan bắt đầu làm giáo viên chủ nhiệm, khi tiếp nhận lớp, cô đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh của Quỳnh, một học sinh chuyển từ Đồng Mai đến. Quỳnh là học sinh giỏi nhưng em phải đối mặt với việc phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. 

Thương cảm cho cô học trò học giỏi nhưng không thể tiếp tục đến trường, cô Lan đã huy động toàn bộ học sinh trong lớp và các thầy cô bộ môn khác, mỗi người một ít, góp được hơn 100.000 đồng mua chiếc xe đạp tặng Quỳnh đến trường mỗi ngày.

“Năm 1996, hơn 100.000 đồng là số tiền lớn. Khi tôi và các cô giáo, các bạn mang chiếc xe đạp Thống Nhất sang nhà, mẹ em Quỳnh đã bật khóc” – cô Lan nhớ lại. 

Lúc tặng chiếc xe, cô Lan có nói với Quỳnh: “Con cứ đi học, những khoản tiền đóng góp một mình cô chủ nhiệm chưa thể cho em hết nhưng sẽ vận động các bạn khá hơn và thầy cô 13 bộ môn ủng hộ”.

Nhìn thấy cô học trò đi học với những bộ quần áo cũ, cô Lan cũng tận tay đi mua vài chiếc áo trắng mới cho Quỳnh. Đáp lại sự tận tình của cô Lan, mẹ Quỳnh khóc và hứa rằng sẽ cho con gái học hành đến nơi đến chốn. Chính nhờ sự giúp đỡ của cô Lan cùng các giáo viên, học sinh trường THCS Phú Lương mà Quỳnh đã vượt qua thời điểm khó khăn đó, rồi học hết cấp 3 và thi đỗ đại học.

Mới đây, nhân dịp 20/11, Quỳnh trở về Trường THCS Phú Lương thăm thầy cô, trao quà cho những em học sinh nghèo khác. 

Nhìn thấy cô học trò quay trở lại trường sau 10 năm, cô Lan xúc động chia sẻ cùng PV Em Đẹp: “Nếu như ngày đó, các cô giáo không xắn tay lên giúp đỡ, động viên em thì có lẽ em đã nghỉ học. Cuộc đời của em đã rẽ sang một trang khác, không như bây giờ". 

"Chẳng cần đợi đến khi giàu có, cứ cho đi trong khả năng là vui rồi"

Khi lên làm hiệu trưởng, năm nào cũng vậy, cô Lan đều dành một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tặng em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất trường. Để có quỹ học bổng, cô Lan phải tự bỏ tiền túi, tự thân đi vận động các giáo viên trong trường cùng các nhà hảo tâm tại địa phương. Mới đây nhất, cô đã kêu gọi các mạnh thường quân tặng 15 chiếc xe đạp cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, lúc xã Chương Mỹ ngập sâu trong nước, cô Lan cùng những học sinh cũ của mình cũng quyên góp được 10 chiếc xe đạp tặng các em học sinh.

Cô hiệu trưởng tự bỏ tiền túi, xin từng chiếc xe đạp cho học sinh nghèo: 'Từ thiện dù chỉ mấy chục nghìn cũng đã cứu giúp một đời người' - Ảnh 2
Đến năm học mới là cô Lan lại tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Em Đẹp

Cô Lan lý giải về việc thường tặng xe đạp cho học sinh: “Chiếc xe đạp không chỉ để các em đi học mà còn là phương tiện để bố mẹ các em chở rau cỏ ngoài đồng về”.

Không chỉ tận tình với học trò, cô Lan còn giúp đỡ nhiều đồng nghiệp trong trường. Như hoàn cảnh khó khăn của cô Minh Nguyệt, một mình làm việc để nuôi hai con bệnh nặng, một cháu mắc viêm gan B, cháu còn lại bị bệnh thần kinh. 

Thấy cô Nguyệt khó khăn, cô Lan đã huy động toàn thể giáo viên giúp đỡ.

Cô Lan tâm sự: “Từ câu chuyện đã trải qua, tôi nghiệm ra, từ thiện dù nhỏ nhoi mấy chục ngàn hay vài trăm ngàn đồng cũng là cứu giúp cuộc đời của một con người. Chẳng cần đợi đến khi giàu có, dư dả, cứ cho đi đều đặn trong khả năng cho phép là cảm thấy vui rồi”.

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