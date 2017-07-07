Cô gái 'xấu đau xấu đớn': Tôi không hoàn hảo nhưng đặc biệt

Đời sống 07/07/2017 18:45

"Mỗi ngày mở mắt ra đến lúc nhắm mắt lại, tôi bị chê không dưới 10 lần, đều đặn cứ như việc ăn cơm, uống nước vậy. Cứ thiếu lời chê bai là người người sợ tôi chết không bằng".

 Đó là một câu trong bức tâm thư gây sốt cộng đồng mạng vừa qua của cô gái tự nhận mình là "xấu có tiếng".

"Trời phú cho tôi có thân hình tròn như cái bánh bao nhân hột vịt, da mặt cứ như bề mặt mặt trăng, tóc thì cứ như ổ quạ mặc dù tôi chả biết cái ổ quạ nó ra làm sao.

Người ta vào spa làm đẹp, bước ra thành thiên nga, còn tôi bước vào làm mặt, bước ra mặt sưng như cái bánh phồng chiên. Tôi tự nhủ là nó sẽ sớm đẹp thôi nhưng đi ra đi vào chục lần vẫn chưa được bằng cái mặt bàn nữa" trích dẫn trong bức tâm thư gây sốt cộng đồng mạng của cô gái trẻ kém may mắn sở hữu vẻ ngoài "xấu xí".

Xấu xí không có nghĩa là tự ti

Cô gái với vẻ ngoài "đặc biệt" và dòng trạng thái gây sốt cộng đồng mạng trên có tên là Đoàn Thị Ngọc Duyên (sinh năm 1996), hiện là sinh viên đại học và nổi tiếng với khả năng thiết kế đồ họa cùng trình độ tiếng Anh loại khá. 

Cô gái 'xấu đau xấu đớn': Tôi không hoàn hảo nhưng đặc biệt
Chân dung cô gái Đoàn Thị Ngọc Duyên tự nhận mình là "xấu có tiếng" - Ảnh: Internet

Duyên tự miêu tả mình là “xấu có tiếng” hay “Trời phú cho em có thân hình tròn như cái bánh bao nhân hột vịt, da mặt cứ như bề mặt mặt trăng, tóc thì cứ như ổ quạ mặc dù em chả biết cái ổ quạ nó ra sao”.

“Em xấu thiệt! Từ nhỏ, em đã biết mình xấu, chưa bao giờ dám mở miệng nói chữ đẹp chứ đừng nói đến chuyện nghĩ mình đẹp. Biết thân biết phận, không bao giờ sân si, chỉ dám âm thầm lặng lẽ chịu đựng” - Ngọc Duyên thẳng thắn bày tỏ.

Cô nàng chia sẻ nỗi khổ về ngoại hình của mình với văn phong vô cùng hài hước và hồn nhiên: “Em làm cả chục lần, xuống mấy ký là đổ bệnh, xong nghỉ giảm vài ngày liền lên ký lại. Có đợt, em kiên quyết lắm, sau 2 tuần ăn kiêng giảm được 7 kg. Ai cũng mừng cho em và em cũng mừng cho mình. Mừng quá thế là lại lên 10kg”.

Cô gái 'xấu đau xấu đớn': Tôi không hoàn hảo nhưng đặc biệt
Ngọc Duyên luôn thể hiện sự tự tin, bản lĩnh trong giao tiếp dù vướng trở ngại về ngoại hình - Ảnh: Internet

Nhưng không vì trở ngại về ngoại hình mà Ngọc Duyên cảm thấy tự ti với mọi người xung quanh. 

“Em khá tự tin trong giao tiếp, dễ thích nghi với hoàn cảnh. Em nghĩ đó là khả năng đặc biệt của em. Em may mắn được tiếp xúc với mọi tầng lớp trong xã hội nên dễ dàng thích nghi với những nơi em đến. Em quan tâm đến ngôn ngữ và nghệ thuật” - Ngọc Duyên chia sẻ.

Có thể thấy, Duyên là một cô gái trẻ đầy bản lĩnh, không xem trọng hình thức, đặc biệt cô nàng còn vô cùng hài hước.

“Em sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ mặc dù rất nhiều người khuyên nhưng em sẽ không thay đổi như giảm cân, trị mụn thì đương nhiên còn việc dùng dao kéo thì không. Vì em thích bản thân em, nó không hoàn hảo nhưng nó đặc biệt” - Ngọc Duyên tâm sự.

Bạn xinh đẹp vì bạn may mắn, đừng vội chê bai người khác

Dòng tâm sự gây sốt vừa qua được Ngọc Duyên viết ra trong lúc bức xúc và mệt mỏi khi phải đối diện với những định kiến của một số người về sự xấu xí: "Mỗi ngày, mở mắt ra đến lúc nhắm mắt lại, tôi bị chê không dưới 10 lần, đều đặn cứ như việc ăn cơm, uống nước vậy. Cứ thiếu lời chê bai là người người sợ tôi chết không bằng".

“Chê bai người khác chẳng vui vẻ gì mà nhiều người cứ như có văn hóa chê. Chê người khác, dìm người khác mình có đẹp hơn đâu. Cuộc đối thoại thường đi vào ngỏ cụt khi một bên cố gắng vạch lá tìm sâu, còn một bên cứ loay hoay bào chữa cho bản thân mặc dù, không có tội.

Nếu bạn thấy mình có cái gì không được thì góp ý chút chút, khéo khéo cho mình hiểu. Còn nếu mang tư tưởng “chỉ cần mày đẹp mọi thứ đều được bỏ qua” thì mình cũng chịu ngồi mà nghe. Và trước mở miệng chê, động não xem, nếu không phải là mình, bạn đẹp hơn ai mà chê?” - Duyên viết.

Cô gái 'xấu đau xấu đớn': Tôi không hoàn hảo nhưng đặc biệt
Cô nàng chia sẻ nỗi khổ về ngoại hình của mình với văn phong vô cùng hài hước và hồn nhiên - Ảnh: Internet

Qua bức tâm thư, cô nàng chỉ muốn mọi người có cái nhìn khác hơn về những người không may mắn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp: “Em chỉ muốn mọi người thay đổi ý thức suy nghĩ về việc chê bai. Ai cũng có khuyết điểm và không ai muốn mình bị lôi ra làm đề tài. Đôi khi một lời nói chê bai có thể giết người còn lời động viên lại cứu một mạng người”.

Đừng bao giờ tùy tiện buông lời trêu đùa, chê bai người khác về ngoại hình xấu xí của họ vì lời nói cũng có thể trở thành lưỡi dao giết người. 

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