Có mang Phá thai tại nhà bằng thảo dược, tự ý đặt vật lạ vào âm đạo khiến cô gái trẻ Triệu Thị H., 27 tuổi nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Ngày 10/10, bệnh nhân Triệu Thị H. ( 27 tuổi, quê Tuyên Quang) được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang trong tình trạng máu âm đạo chảy nhiều, đau bụng dữ dội, tử cung tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi khám và siêu âm, các bác sĩ phát hiện nạn nhân bị 1 dị vật hình que dài 14,2cm, rộng 7mm, chọc thẳng từ cổ tử cung đến đáy tử cung. Bên cạnh đó, bệnh nhân H. còn bị nhiễm trùng máu nặng.

Ngay lập tức, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang đã tiến hành phẫu thuật rút chiếc que ra khỏi tử cung, cứu sống nạn nhân.

Trước đó 5 ngày, H. biết mình mang thai nên đã nhờ người quen tự phá tại nhà bằng thảo dược không rõ nguồn gốc. Sau khi thai ra ngoài, H. được đặt một chiếc que vào âm đạo để cầm máu và tránh sốt.

Tuy nhiên, chiếc que khiến âm đạo của H. liên tục chảy máu, bụng đau dữ dội. Sau đó, người nhà nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa huyện Na Hang cấp cứu.

Thông qua sự việc này, các bác sĩ khuyến cáo sản phụ không nên tự ý phá thai tại nhà bằng thảo dược hoặc các biện pháp dân gian, truyền miệng. Hành động này vô cùng nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng, mất máu, thủng tử cung... Chưa hết, nếu thai còn sót lại trong tử cung sẽ gây nhiễm khuẩn, ảnh hướng lớn đến sức khỏe và khả năng sinh sản sau này.

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