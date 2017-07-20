Cô gái khoe ‘bị’ người yêu ép xài điện thoại sang và sự thật đằng sau khiến cư dân mạng phẫn nộ

Đời sống 20/07/2017 17:22

Sau vụ đánh ghen bằng ớt bột thì mới đây cộng đồng mạng lại xôn xao vì cô gái khoe bị người yêu ép lấy điện thoại xịn, bị vợ anh ta nhắn tin dằn mặt.

Theo đó, sau khi cô gái tên M.Q.T đăng lên trang cá nhân hình ảnh chiếc điện thoại như sau: “Chưa thấy ai như tôi, được tặng điện thoại mà mặt… Còn người tặng điện thoại cho tôi vừa tốn tiền mà còn phải năn nỉ tôi xài”.

Sau đó không lâu, trên facebook Đ.N chia sẻ lại những hình ảnh của M.Q.T kèm với những lời buộc tội vô cùng đanh thép.

Cô gái khoe ‘bị’ người yêu ép xài điện thoại sang và sự thật đằng sau khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 1
Cô gái khoe khoang "bị" người yêu ép xài điện thoại sang - Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của chị Nhung, Q.T là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình cô. Trước đó, dù phát hiện T. có quan hệ bất chính với chồng mình nhưng chị N. đã bỏ qua. Hai người kia cũng từng thề thốt sẽ chấm dứt mọi chuyện nhưng sau cùng đâu lại vào đấy.

Chị N. viết: “Chị đã cảnh cáo em một lần rồi dù có là ai chủ động đi nữa chị mà biết em còn gặp chồng chị một lần nữa thì không yên với chị đâu. Nhưng khi bố mẹ em hỏi về việc quan hệ với người đã có gia đình rồi em còn trả lời rằng không làm gì sai để bố mẹ phải xấu hổ”.

Cô gái khoe ‘bị’ người yêu ép xài điện thoại sang và sự thật đằng sau khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 2
Người vợ xinh đẹp tố chồng ngoại tình trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Được biết, chị N. và chồng kết hôn đã được 2 năm, “hai đứa chẳng có gì ngoài tình cảm chân thành muốn cùng nhau xây dựng gia đình. Anh một người con trai kém tuổi tỉnh lẻ trong tay không có một thứ gì. Anh chịu thương chịu khó làm ăn đàng hoàng tự tay trắng làm nên tất cả nhất là đức tính không luồn cúi ai, vì tôi thấy nhận thức của anh về gia đình phù hợp với tôi”. Sau đó, hai người đã kết hôn và có với nhau một đứa con.

Cô gái khoe ‘bị’ người yêu ép xài điện thoại sang và sự thật đằng sau khiến cư dân mạng phẫn nộ - Ảnh 3
Tin nhắn qua lại giữa N. và T. - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì người chồng lại “mèo mã gà đồng”, tán tỉnh nhiều cô gái khác. Vì muốn con được sống trong một gia đình êm ấm, có đầy đủ cha mẹ nên chị N. đã bỏ qua, khi lần đầu phát hiện mối quan hệ bất chính của chồng mình và T.

Sau khi bị chị N. “bốc phốt” trên mạng xã hội, đến nay M.Q.T và người chồng trong câu chuyện vẫn chưa lên tiếng giải thích sự việc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin liên quan đến sự việc.

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Từ khóa:   ngoại tình chồng ngoại tình mạng xã hội

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