Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái

Đời sống 19/07/2017 12:01

Cô gái hết lòng yêu thương bạn trai, sẵn sàng chu cấp tiền bạc cho anh nhưng sau khi đi nghĩa vụ về, chàng trai đã vội phụ bạc người yêu, câu chuyện được chia sẻ dưới đây đã khiến mọi người vô cùng bức xúc.

Câu chuyện "Cô gái chu cấp cho bạn trai 8 năm, đến khi đi nghĩa vụ về liền phụ bạc người yêu" gây nên nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của cô gái tên T.H., cô yêu bạn trai gần 8 năm trời, hết lòng yêu thương, không bao giờ đòi hỏi vật chất và nhiều lần chu cấp tiền bạc, quần áo cho chàng trai. Trong suốt thời gian bạn trai đi nghĩa vụ, T.H. vẫn chung thủy, một lòng chờ đợi. Ấy vậy mà rồi cuối cùng cô lại bị phản bội. Chưa kể, chàng trai kia còn phao tin lên rằng cô gái bỏ anh để đi theo người khác giàu hơn. 

Lời chia sẻ của T.H. đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của cư dân mạng.

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 1
Cô gái lên tiếng tố cáo bạn trai 7 năm phụ bạc mình dù cô hết lòng yêu thương và chung thủy với anh - Ảnh: FBNV

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 2
T.H. tố bạn trai phụ bạc, đi du lịch riêng với người khác và yêu cầu trả lại những gì thuộc về cô - Ảnh: FBNV

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 3
Chàng trai biện minh chỉ là bạn bè, tuy nhiên lại lộ nhiều hình ảnh cùng cô gái khác đi du lịch riêng - Ảnh: FBNV

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 4
Sau bài đăng của T.H., chàng trai và người yêu mới của anh cũng công khai luôn mối quan hệ trên mạng xã hội... 

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 5
... và không ngại đăng tải nhiều hình ảnh tình cảm - Ảnh: FBNV

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 6
Chân dung chàng trai bị T.H. tố phụ bạc người yêu sau khi đi nghĩa vụ về dù đã quen nhau hơn 7 năm - Ảnh: FBNV

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 7
Cô gái bị tố làm kẻ thứ ba tên P.N. đăng dòng trạng thái, thách thức cho rằng "cưới được còn bỏ được" và cảm ơn vì bỗng nhiên được nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Chia sẻ của T.H. thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc với chàng trai, cho rằng anh làm xấu mặt đàn ông nói riêng cũng như làm những người trai đi nghĩa vụ nói chung mang tiếng.

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 8
Hầu hết mọi người đều lên án chàng trai - Ảnh: FBNV

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 9
Không biết quý trọng, phụ bạc người yêu gần 8 năm trời - Ảnh: FBNV

Cô gái chu cấp cho người yêu suốt 8 năm trời, đi nghĩa vụ 2 năm về liền phụ bạc bạn gái - Ảnh 10
Hầu hết mọi người đều khuyên cô bỏ đi kẻ không xứng đáng - Ảnh: FBNV

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