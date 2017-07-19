Cô gái hết lòng yêu thương bạn trai, sẵn sàng chu cấp tiền bạc cho anh nhưng sau khi đi nghĩa vụ về, chàng trai đã vội phụ bạc người yêu, câu chuyện được chia sẻ dưới đây đã khiến mọi người vô cùng bức xúc.
Câu chuyện "Cô gái chu cấp cho bạn trai 8 năm, đến khi đi nghĩa vụ về liền phụ bạc người yêu" gây nên nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng.
Theo chia sẻ của cô gái tên T.H., cô yêu bạn trai gần 8 năm trời, hết lòng yêu thương, không bao giờ đòi hỏi vật chất và nhiều lần chu cấp tiền bạc, quần áo cho chàng trai. Trong suốt thời gian bạn trai đi nghĩa vụ, T.H. vẫn chung thủy, một lòng chờ đợi. Ấy vậy mà rồi cuối cùng cô lại bị phản bội. Chưa kể, chàng trai kia còn phao tin lên rằng cô gái bỏ anh để đi theo người khác giàu hơn.
Lời chia sẻ của T.H. đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của cư dân mạng.
Chia sẻ của T.H. thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc với chàng trai, cho rằng anh làm xấu mặt đàn ông nói riêng cũng như làm những người trai đi nghĩa vụ nói chung mang tiếng.