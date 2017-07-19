Câu chuyện "Cô gái chu cấp cho bạn trai 8 năm, đến khi đi nghĩa vụ về liền phụ bạc người yêu" gây nên nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ của cô gái tên T.H., cô yêu bạn trai gần 8 năm trời, hết lòng yêu thương, không bao giờ đòi hỏi vật chất và nhiều lần chu cấp tiền bạc, quần áo cho chàng trai. Trong suốt thời gian bạn trai đi nghĩa vụ, T.H. vẫn chung thủy, một lòng chờ đợi. Ấy vậy mà rồi cuối cùng cô lại bị phản bội. Chưa kể, chàng trai kia còn phao tin lên rằng cô gái bỏ anh để đi theo người khác giàu hơn.