Cô gái 8X gây bão với công thức làm kho quẹt hút 11 nghìn lượt like Facebook

Chia sẻ với phóng viên, chị Thảo cho biết mình là người miền Bắc song có thời gian sinh sống tại Sài Gòn hơn 10 năm. Vì vậy chị có dịp tiếp xúc và thưởng thức các món ăn dân dã tại nơi đây. Hiện Thảo sinh sống và làm quay phim tại Singapore.

Tình cờ chia sẻ bí quyết làm món kho quẹt thơm ngon, Phương Thảo (29 tuổi) vô cùng bất ngờ khi nhận được sự quan tâm từ dân mạng. Bài viết của chị nhanh chóng thu hút gần 11.000 lượt like (thích), hàng nghìn bình luận cảm ơn từ phái đẹp.

8X tiết lộ, trước đây chị từng thực hiện món kho quẹt rất nhiều lần nhưng không đạt được độ hoàn hảo. Sau nhiều lần mày mò cùng sự trợ giúp từ một người bạn, Thảo đã có bí quyết riêng tạo nên món kho quẹt đúng điệu.

Dưới đây là công thức kho quẹt gần 11 nghìn lượt like của chị Nguyễn Phương Thảo:

Nguyên liệu:

- 200g thịt ba chỉ nhiều mỡ, lọc da, thái hạt lựu. Lý do chọn thịt ba chỉ là vì nếu chỉ mỡ không thì phải bỏ bớt phần nước mỡ đi, còn thịt ba chỉ có vừa lượng mỡ. Nếu ai thích ăn nhiều tóp mỡ cho béo thì dùng mỡ không nhưng phải gạn bớt nước mỡ ra, chỉ để lại khoảng 4 muỗng canh mỡ thôi .

- 50g tôm nõn khô loại nhỏ. Ngâm nước nóng cho mềm rồi rửa lại cho sạch. Không dùng tôm tươi vì tôm khô mới thơm đúng vị kho quẹt, nên chọn tôm loại nhỏ.

- Nước mắm ngon và hơi nhạt để thành phẩm không bị mặn gắt.

- Hành, tỏi khô mỗi thứ 1 củ to.

- 2 muỗng cà phê tiêu, đường, nước mắm, hành tươi, ớt khô cả quả, ớt tươi

- Nồi đất hoặc nồi sứ

Trong công thức mình không sử dụng nước hàng hay nước màu mà kho quẹt vẫn có màu nâu óng đẹp. Mình không thích nước hàng vì nó làm vị khác đi một chút.

Cách làm:

- Quay thịt cho ra mỡ, vớt phần tóp mỡ để riêng.

- Cho hành, tỏi khô băm nhỏ vào phi thơm vàng rồi mới cho tôm khô vào xào. Nếu không phi hành tỏi khô thì sẽ làm mất "linh hồn" của món kho quẹt.

- Tỷ lệ mắm: 2 muỗng nước mắm, 1 muỗng đường, 1 muỗng nước, hoà tan trước rồi đổ vào nồi. Với số lượng tôm thịt này mình nhân 7 tỷ lệ trên, nghĩa là 14:7:7. Các bạn dùng muỗng đong gì cũng được, miễn đúng tỷ lệ. Như mình dùng muỗng múc canh tròn loại nhỏ như trong hình ạ. Có thay đổi số lượng nhân 5 hoặc hơn cũng được, tuỳ các bạn thích đặc tôm thịt hay thích nhiều nước sốt để chấm.

- Cho nhiều tiêu, ớt khô cả quả, ớt tươi thái nhỏ nếu ăn cay, cho nốt phần tóp mỡ vào rồi để liu diu cho keo lại. Lí do mình cho thêm 1 muỗng nước trong phần tỷ lệ để quá trình bốc hơi thành phẩm ko bị mặn.

- Thấy sốt hơi sánh keo lại thì tắt bếp, cho đầu hành thái khúc vào, giai đoạn này chỉ khoảng 2-5 phút, không để lâu quá, keo quá sẽ bị mặn. Múc muỗng lên rót xuống thấy nước sánh là được.