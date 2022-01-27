Cô dâu chú rể cãi nhau ầm ĩ trên phố khiến mọi người vây quanh xem, hiểu rõ sự tình đều cho rằng cô dâu đáng đời

Sau khi biết rõ nguyên nhân cô dâu chú rể cãi nhau ầm ĩ trên phố khiến cho mọi người đều lắc đầu ngao ngán.
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Thế giới này đầy những điều kỳ lạ, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh một cặp cô dâu chú rể cãi nhau trên đường khiến cho mọi người đều vây quanh hiếu kỳ. Sau khi họ biết rõ sự tình đều nói cô dâu đáng đời. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cặp đôi này trong lúc cãi nhau đã liên tục đổ lỗi cho nhau, liên tục chỉ trích đối phương. Thế nhưng nghe rõ sự việc thì trăm sai ngàn sai vẫn do cô dâu. Thật ra nguyên nhân khiến cả hai cãi vã ầm ĩ ngoài đường chính là vì ngoại hình của cô dâu khi mặc váy cưới. Nhìn vào tạo hình của cô dâu khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Vốn dĩ theo lý mà nói thì khi kết hôn cô dâu phải trang điểm thật xinh đẹp, lộng lẫy nhưng vị cô dâu này lại tạo nên một hình ảnh cực kỳ cực đoan, đem bản thân mình hóa trang thành một người lớn tuổi, già nua xấu xí.
Chú rể nhìn thấy cô dâu của mình trang điểm thành như vậy thì cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho rằng cô làm mất mặt anh nên chạy ra ngoài, sau đó thì xuất hiện màn cãi vã giữa phố đông người. Chú rể sau đó còn nói rằng không muốn cưới xin gì nữa, có thể thấy anh đã quá tức giận. Vừa nói xong liền bỏ đi để cho cô dâu ở lại chỉ biết gào khóc.
Nhiều cư dân mạng cho rằng cô dâu cố tình làm vậy. Vào ngày tân hôn trọng đại lại đem chính mình hóa trang thành như vậy, lẽ ra phải khiến mình thật xinh đẹp mới đúng. Ai mà chẳng luôn mình xinh đẹp trong ngày cưới và ai cũng muốn nhìn thấy vợ mình xinh đẹp như công chúa trong ngày cưới. Cô dâu làm như vậy đúng là khác người, giờ có hối hận cũng khó mà quay lại kịp.