Cô dâu chú rể cãi nhau ầm ĩ trên phố khiến mọi người vây quanh xem, hiểu rõ sự tình đều cho rằng cô dâu đáng đời

Thế giới này đầy những điều kỳ lạ, không có chuyện gì là không thể xảy ra. Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh một cặp cô dâu chú rể cãi nhau trên đường khiến cho mọi người đều vây quanh hiếu kỳ. Sau khi họ biết rõ sự tình đều nói cô dâu đáng đời. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cặp đôi này trong lúc cãi nhau đã liên tục đổ lỗi cho nhau, liên tục chỉ trích đối phương. Thế nhưng nghe rõ sự việc thì trăm sai ngàn sai vẫn do cô dâu. Thật ra nguyên nhân khiến cả hai cãi vã ầm ĩ ngoài đường chính là vì ngoại hình của cô dâu khi mặc váy cưới. Nhìn vào tạo hình của cô dâu khiến cho rất nhiều người kinh ngạc. Vốn dĩ theo lý mà nói thì khi kết hôn cô dâu phải trang điểm thật xinh đẹp, lộng lẫy nhưng vị cô dâu này lại tạo nên một hình ảnh cực kỳ cực đoan, đem bản thân mình hóa trang thành một người lớn tuổi, già nua xấu xí.