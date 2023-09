Điều đáng nói ở đây, dù đánh bạn học tại trường nhưng nhóm nữ sinh rất hả hê và không lo sợ, e dè gì.

Theo thông tin từ người đăng tải, vụ đánh bạn học này xảy ra tại Trường THCS Trường Yên (Chương Mỹ, TP.Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc bạo lực học đường này, trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết: “Hiện tại vẫn chưa nhận được báo cáo của trường cấp hai Trường Yên, nếu vụ việc xảy ra đúng như những gì trong đoạn clip trên mạng xã hội, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Sao cho để đảm bảo tính răn đe nhưng phải tạo điều kiện cho các em sửa chữa lỗi lầm”.