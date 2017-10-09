Clip: Nhóm nữ sinh cấp 2 'đè đầu cưỡi cổ' đánh đập, xé quần áo bạn học ngay trên bục giảng

Đời sống 09/10/2017 10:27

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đánh đập, ngồi lên đầu, xé quần áo bạn học ngay trong lớp lan truyền mạnh mẽ gây bức xúc lớn trên mạng xã hội .

Ngày 8/10/2017, một đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình nhóm nữ sinh đánh đập bạn học được đăng tải trên mạng xã hội và được chia sẻ vô cùng nhanh chóng. 

Clip: Nhóm nữ sinh cấp 2 'đè đầu cưỡi cổ' đánh đập, xé quần áo bạn học ngay trên bục giảng - Ảnh 1
Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội với dòng thông tin: "Biến căng tại THCS Trường Yên" - Ảnh: Internet

Cụ thể, đoạn clip này có độ dài 2 phút, ghi lại cảnh một nữ sinh đang ngồi trên bục giảng thì bị một nhóm nữ sinh khác lao vào đánh, mắng chửi lớn tiếng.

Thậm chí, một vài bạn trong nhóm nữ sinh kia còn nhảy từ trên bàn học xuống đầu nạn nhân. Sau đó, các nữ sinh kia còn giữ tay, chân rồi xé quần áo của đối phương.

Clip: Nhóm nữ sinh cấp 2 'đè đầu cưỡi cổ' đánh đập, xé quần áo bạn học ngay trên bục giảng - Ảnh 2
Nữ sinh bị bạn học xé áo ngay trên bục giảng - Ảnh cắt từ clip

Clip: Nhóm nữ sinh cấp 2 'đè đầu cưỡi cổ' đánh đập, xé quần áo bạn học ngay trên bục giảng - Ảnh 3
Chưa hả hê, cả nhóm lao vào tiếp tục xé áo nạn nhân - Ảnh cắt từ clip

Điều đáng nói ở đây, dù đánh bạn học tại trường nhưng nhóm nữ sinh rất hả hê và không lo sợ, e dè gì.

Clip: Nhóm nữ sinh cấp 2 'đè đầu cưỡi cổ' đánh đập, xé quần áo bạn học ngay trên bục giảng - Ảnh 4
Thậm chí, một bạn còn ngồi lên đầu của nữ sinh bị đánh rồi cười rất hả hê - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ người đăng tải, vụ đánh bạn học này xảy ra tại Trường THCS Trường Yên (Chương Mỹ, TP.Hà Nội).

Liên quan đến vụ việc bạo lực học đường này, trao đổi với PV Trí Thức Trẻ, ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết: “Hiện tại vẫn chưa nhận được báo cáo của trường cấp hai Trường Yên, nếu vụ việc xảy ra đúng như những gì trong đoạn clip trên mạng xã hội, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp. Sao cho để đảm bảo tính răn đe nhưng phải tạo điều kiện cho các em sửa chữa lỗi lầm”.

Từ khóa:   bạo lực học đường nữ sinh đánh hội đồng bạn học đánh nhau xé quần áo

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 46 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 46 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?