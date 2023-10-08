Clip người mẫu nổi tiếng quỳ gối trên yên xe phân khối lớn và lái xe bằng 1 tay, xử lý ra sao?

Đời sống 08/10/2023 20:20

Mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip một cô gái đội mũ bảo hiểm kín mít thả hai tay, đứng trên mô tô phân khối lớn.

Theo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 8-10, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, mời người mẫu nổi tiếng trong clip chạy xe mô tô thả 2 tay khi tham gia lưu thông trên đường.

Cụ thể trước đó mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường. Trong lúc điều khiển xe chạy, người phụ nữ đứng lên yên xe và thả 2 tay. Thậm chí, người phụ nữ còn để 2 chân sang một bên; quỳ gối trên yên xe và lái xe bằng 1 tay.

Clip người mẫu nổi tiếng quỳ gối trên yên xe phân khối lớn và lái xe bằng 1 tay, xử lý ra sao? - Ảnh 1
 Clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy xe mô tô phân khối lớn lưu thông trên đường. Ảnh SGGP

Qua tìm hiểu của PV Báo SGGP, người phụ nữ trên là T.T.N.T. (hay gọi là N.T., là người mẫu, diễn viên). Trên trang cá nhân N.T. cũng đăng nhiều đoạn clip “biểu diễn” xe mô tô phân khối lớn bằng cách thả 2 tay,.. tại khu vực tuyến đường ở phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Đáng nói, trong ngày 8-10, N.T. tiếp tục đăng thêm đoạn clip “biểu diễn” bằng cách nằm lái xe mô tô ở trong khu công nghệ cao, TP Thủ Đức…

Theo Báo Người Lao Động, liên quan vấn đề này, một lãnh đạo phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) xác nhận khung cảnh mà hai người phụ nữ "biểu diễn" thuộc đoạn đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm). Khu vực này hiện do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý, hiện chưa bàn giao cho nhà nước.

Clip người mẫu nổi tiếng quỳ gối trên yên xe phân khối lớn và lái xe bằng 1 tay, xử lý ra sao? - Ảnh 2
Ảnh Người lao động

Một cán bộ Công an TP Thủ Đức cho biết hiện các đoạn clip, hình ảnh trên đang được cơ quan chức năng xác minh.

Vị này cho hay dù khu vực này là nội khu nhưng lực lượng chức năng khi đi tuần tra để bảo đảm về an ninh trật tự thường xuyên bắt gặp nhiều người lái xe phân khối lớn tập trung ở đây. Liên quan đến nội dung các clip trên, trong trường hợp chứng minh được hành của những người trong clip làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội thì tuỳ thuộc vào hành vi có thể xem xét, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

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