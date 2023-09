Clip hóa giải bùa ngải xôn xao cộng đồng mạng lại là chiêu trò lừa đảo, câu like rẻ tiền?

Trong clip cô gái chia sẻ việc đi giải bùa ngải của mình, thầy pháp thậm chí lôi được cả lá bùa trong quả trứng gà.

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều fanpage lớn và người dùng mạng đã chia sẻ rầm rộ với nhiều ý kiến trái chiều. Người cảm thấy hoang mang sợ hãi, người lại cho rằng đây chỉ là câu chuyện nhảm nhí nhằm mục đích câu like, lừa đảo.

Đặc biệt, điều khiến người ta khó hiểu và sợ hãi nhất chính là cảnh thầy pháp lôi ra được cả lá bùa "hình nhân thế mạng" từ quả trứng gà. Vấn đề này được nhiều người mổ xẻ và đưa ra nhiều bình luận khác nhau.

Bạn Nhật My đưa ra ý kiến: "Nếu có lá bùa trong quả trứng thật, chỉ cần đập hẳn quả trứng vào tô là xong. Còn đây lại cố tình đập vỡ trứng trong túi ni lông rồi dùng dao moi lên. Thật ra từ đầu lá bùa đã nằm dưới quả trứng rồi, sau khi đập vỡ trứng, bà ấy cố tình rót vào một ít nước để làm ướt lá bùa, dùng dao gẩy lên. Mọi người để ý ngón áp út luôn giữ và che chắn cho quả trứng nằm yên trong bịch ni lông chẳng xê dịch gì hết. Tất cả chỉ là chiêu trò thôi". Ý kiến này nhận được khá nhiều lượt thích từ cư dân mạng.

"Mấy chiêu trò trẻ còn làm được thế này mà vẫn nhiều người tin. Mê tín và ngu muội quá đáng", bạn Hòa Nguyễn bức xúc.

Hiện tại clip vẫn được chia sẻ một cách chóng mặt, gây nhiều hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta nên tỉnh táo suy xét để tránh mắc bẫy câu like lừa đảo.