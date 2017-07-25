Clip hóa giải bùa ngải xôn xao cộng đồng mạng lại là chiêu trò lừa đảo, câu like rẻ tiền?

Đời sống 25/07/2017 10:49

Clip hóa giải bùa ngải của một cô gái gây xôn xao cộng đồng mạng mới đây có nhiều điểm nghi vấn chỉ là chiêu trò lừa đảo, câu like rẻ tiền.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao với clip đi giải bùa ngải của một cô gái, được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ và bàn luận.

Cô tâm sự, khoảng 1 tháng gần đây sức khỏe của cô tự nhiên sa sút đi nhiều, không có sức lực làm gì hết, công việc đình trệ không thuận lợi. Sau khi đi coi bói và được kết luận bị kẻ ác dùng bùa ngải ám hại, cô liền quay lại clip cận cảnh màn giải ngải của mình để cảnh báo tất cả mọi người nên đề phòng kẻ xấu, đồng thời cảnh cáo người đã hãm hại cô.

Clip hóa giải bùa ngải xôn xao cộng đồng mạng lại là chiêu trò lừa đảo, câu like rẻ tiền? - Ảnh 1
Cô gái chia sẻ việc mình gặp rất nhiều xui xẻo trong công việc, sức khỏe sa sút - Ảnh: Facebook

Clip hóa giải bùa ngải xôn xao cộng đồng mạng lại là chiêu trò lừa đảo, câu like rẻ tiền? - Ảnh 2
Và đã đi giải bùa ngải, quay lại hẳn clip để chứng minh và cảnh báo mọi người - Ảnh: Facebook

Trong clip cô gái chia sẻ việc đi giải bùa ngải của mình, thầy pháp thậm chí lôi được cả lá bùa trong quả trứng gà. 

 

Ngay sau khi clip được đăng tải, nhiều fanpage lớn và người dùng mạng đã chia sẻ rầm rộ với nhiều ý kiến trái chiều. Người cảm thấy hoang mang sợ hãi, người lại cho rằng đây chỉ là câu chuyện nhảm nhí nhằm mục đích câu like, lừa đảo.

Đặc biệt, điều khiến người ta khó hiểu và sợ hãi nhất chính là cảnh thầy pháp lôi ra được cả lá bùa "hình nhân thế mạng" từ quả trứng gà. Vấn đề này được nhiều người mổ xẻ và đưa ra nhiều bình luận khác nhau.

Bạn Nhật My đưa ra ý kiến: "Nếu có lá bùa trong quả trứng thật, chỉ cần đập hẳn quả trứng vào tô là xong. Còn đây lại cố tình đập vỡ trứng trong túi ni lông rồi dùng dao moi lên. Thật ra từ đầu lá bùa đã nằm dưới quả trứng rồi, sau khi đập vỡ trứng, bà ấy cố tình rót vào một ít nước để làm ướt lá bùa, dùng dao gẩy lên. Mọi người để ý ngón áp út luôn giữ và che chắn cho quả trứng nằm yên trong bịch ni lông chẳng xê dịch gì hết. Tất cả chỉ là chiêu trò thôi". Ý kiến này nhận được khá nhiều lượt thích từ cư dân mạng.

"Mấy chiêu trò trẻ còn làm được thế này mà vẫn nhiều người tin. Mê tín và ngu muội quá đáng", bạn Hòa Nguyễn bức xúc.

Hiện tại clip vẫn được chia sẻ một cách chóng mặt, gây nhiều hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta nên tỉnh táo suy xét để tránh mắc bẫy câu like lừa đảo.

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