Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chồng chăm vợ đẻ cực kỳ tận tình khiến cư dân mạng vô cùng xúc động. Điều đáng nói là anh cụt cả hai tay nhưng không nề hà bất cứ việc gì, hết lòng phục vụ vợ khiến ai nhìn vào cũng ấm lòng và khâm phục.

Có thể thấy, mỗi hành động của anh đều chứa đựng tình yêu thương sâu sắc dành cho vợ con, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc được làm cha.

Theo hình ảnh trong clip, người chồng chăm sóc vợ từ những điều nhỏ nhất như đắp chăn, dìu vợ đi lại, ôm con hay thậm chí lau người, rửa chân cho vợ. Vì khiếm khuyết cơ thể nên hành động của anh không được nhanh nhẹn, thành thục, bù lại anh làm rất tận tâm khiến mẹ bỉm sữa nào cũng phải ghen tỵ.

Sau khi đăng tải lên mạng, clip 3 phút đã thu hút gần 40.000 lượt thích và bình luận. Ai cũng khâm phục và khen ngợi anh chồng. Bạn My Nguyễn bày tỏ: "Chăm sóc vợ từng li từng tí thế này hiếm đàn ông nào làm được lắm".

"Những người đàn ông khác ít khi nào tận tâm đến mức này. Một người cha không hoàn chỉnh về thân thể nhưng tràn đầy tình yêu thương cho vợ con", bạn Nghĩa Trần bình luận.

Cách đây không lâu, câu chuyện về một người đàn ông Trung Quốc bị cụt cả hai tay nhưng vẫn chăm chỉ làm việc nuôi sống cả gia đình khiến mọi người vô cùng xúc động. Bằng tình yêu thương dành cho người vợ bại liệt và cô con gái nhỏ, anh có thể tự viết địa chỉ, đóng gói và đi giao hàng bằng chiếc xe máy cải tiến cho phép tự lái xe không cần dùng tay. Anh đã làm tất cả những gì mình có thể để mang lại cuộc sống tốt nhất cho hai mẹ con.