Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chồng chăm vợ đẻ cực kỳ tận tình khiến cư dân mạng vô cùng xúc động. Điều đáng nói là anh cụt cả hai tay nhưng không nề hà bất cứ việc gì, hết lòng phục vụ vợ khiến ai nhìn vào cũng ấm lòng và khâm phục.

Người chồng cụt cả 2 tay chăm vợ đẻ khiến dân mạng cảm động rơi nước mắt