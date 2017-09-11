Clip: Chồng cụt cả 2 tay chăm sóc tận tâm, rửa chân cho vợ đẻ khiến dân mạng rơi nước mắt

Đời sống 11/09/2017 15:54

Người chồng dù cụt cả 2 tay vẫn tận tình chăm sóc vợ đẻ khiến dân mạng xúc động rơi nước mắt.

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chồng chăm vợ đẻ cực kỳ tận tình khiến cư dân mạng vô cùng xúc động. Điều đáng nói là anh cụt cả hai tay nhưng không nề hà bất cứ việc gì, hết lòng phục vụ vợ khiến ai nhìn vào cũng ấm lòng và khâm phục.

Người chồng cụt cả 2 tay chăm vợ đẻ khiến dân mạng cảm động rơi nước mắt

Theo hình ảnh trong clip, người chồng chăm sóc vợ từ những điều nhỏ nhất như đắp chăn, dìu vợ đi lại, ôm con hay thậm chí lau người, rửa chân cho vợ. Vì khiếm khuyết cơ thể nên hành động của anh không được nhanh nhẹn, thành thục, bù lại anh làm rất tận tâm khiến mẹ bỉm sữa nào cũng phải ghen tỵ. 

Có thể thấy, mỗi hành động của anh đều chứa đựng tình yêu thương sâu sắc dành cho vợ con, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc được làm cha.

Sau khi đăng tải lên mạng, clip 3 phút đã thu hút gần 40.000 lượt thích và bình luận. Ai cũng khâm phục và khen ngợi anh chồng. Bạn My Nguyễn bày tỏ: "Chăm sóc vợ từng li từng tí thế này hiếm đàn ông nào làm được lắm". 

"Những người đàn ông khác ít khi nào tận tâm đến mức này. Một người cha không hoàn chỉnh về thân thể nhưng tràn đầy tình yêu thương cho vợ con", bạn Nghĩa Trần bình luận.

Clip: Chồng cụt cả 2 tay chăm sóc tận tâm, rửa chân cho vợ đẻ khiến dân mạng rơi nước mắt - Ảnh 1
Cư dân mạng bày tỏ sự khâm phục khi chứng kiến hình ảnh người chồng khuyết tật vẫn tận tụy chăm sóc vợ đẻ - Ảnh: Facebook

Cách đây không lâu, câu chuyện về một người đàn ông Trung Quốc bị cụt cả hai tay nhưng vẫn chăm chỉ làm việc nuôi sống cả  gia đình khiến mọi người vô cùng xúc động. Bằng tình yêu thương dành cho người vợ bại liệt và cô con gái nhỏ, anh có thể tự viết địa chỉ, đóng gói và đi giao hàng bằng chiếc xe máy cải tiến cho phép tự lái xe không cần dùng tay. Anh đã làm tất cả những gì mình có thể để mang lại cuộc sống tốt nhất cho hai mẹ con.

Clip: Chồng cụt cả 2 tay chăm sóc tận tâm, rửa chân cho vợ đẻ khiến dân mạng rơi nước mắt - Ảnh 2
Người đàn ông này dù cụt cả hai tay nhưng vẫn trở thành trụ cột trong gia đình - Ảnh: Internet

Clip: Chồng cụt cả 2 tay chăm sóc tận tâm, rửa chân cho vợ đẻ khiến dân mạng rơi nước mắt - Ảnh 3
Anh tự đi giao hàng - Ảnh: Internet

Clip: Chồng cụt cả 2 tay chăm sóc tận tâm, rửa chân cho vợ đẻ khiến dân mạng rơi nước mắt - Ảnh 4
Và lái xe cải tiến đi giao hàng từ sáng đến tối nhằm mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho vợ con - Ảnh: Internet

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