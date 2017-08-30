Clip: Cái kết đắng của ông chồng dám ôm ấp vũ công sexy trước mặt vợ

Đời sống 30/08/2017 16:40

Người vợ bùng nổ cơn giận dữ khi thấy chồng thân mật với nữ vũ công sexy nên đã nhảy phốc lên sân khấu cho cả hai một cái kết đắng.

Theo thông tin trên Thời Đại, sự việc xảy ra tại một bữa tiệc lớn ở Trung Quốc. Người đàn ông được cho là say rượu đã lao lên sân khấu ôm ấp và thân mật với một nữ vũ công.

Clip ghi lại sự việc

Nữ vũ công hồn nhiên nhảy lên người người đàn ông, ôm lấy cổ còn hai chân bám chặt lấy cơ thể anh ta. Bỗng từ đâu cô vợ lao tới tách hai người ra và đánh chồng một trận nhừ tử trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Người vợ dùng chân đạp liên tục vào người chồng, tay cầm vật gì đó đánh liên tiếp vào mặt anh ta. Các nhân viên phục vụ cố gắng dừng cuộc ẩu đả nhưng cô vợ vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc. 

Không dừng lại đó, người phụ nữ tiếp tục túm lấy áo chồng, đánh anh ta chạy vòng vòng khắp sân khấu. Cuối cùng, sự việc cũng được ngăn chặn. Cô vũ công cũng đã nhanh chân kịp rời khỏi sân khấu, ngay khi cuộc chiến bắt đầu.

Clip: Cái kết đắng của ông chồng dám ôm ấp vũ công sexy trước mặt vợ - Ảnh 1
Thân mật với vũ công sexy nên anh chồng bị vợ đánh thậm tệ - Ảnh cắt từ clip

Hiện nay, việc mời các vũ công sexy đến biểu diễn tại các bữa tiệc lớn, trọng đại của giới nhà giàu Trung Quốc đang ngày càng phổ biến hơn. Tuy nhiên, nó cũng gây ra không ít phiền phức, hệ lụy. 

Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều. Người thì ủng hộ hành động của bà vợ, cho rằng anh chồng quá dại dột và ngu ngốc nên mới làm điều coi thường vợ như vậy, bị đánh là xứng đáng. Người khác lại nghĩ rằng cô vợ dù thế nào cũng không nên làm vậy, chồng sẽ bị bẽ mặt trước bạn bè, đồng nghiệp.

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