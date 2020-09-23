Chương trình “Tết Trung Thu cho em” – Món quà “cổ tích” mùa trăng

Thời gian dần trôi, ăn Trung Thu cũng khác. Trẻ con bây giờ thay vì được phá cỗ dưới trăng, rước đèn và xem múa lân, sẽ được ba mẹ dẫn tới trung tâm thương mại đông đúc để vui chơi. Rằm tháng Tám với các bé có lẽ chỉ mang “dáng dấp” của một ngày đi chơi cuối tuần, khác chăng là được gắn thêm mác Trung Thu.

“Tùng dinh dinh cắc tùng dinh dinh. Em rước đèn này đến cung trăng” – nếu là hai mươi năm trước, có lẽ khi nghe thấy những ca từ này, chắc hẳn trong lòng các bạn nhỏ dấy lên một nỗi xốn xang khó tả. Ấy là bởi rằm tháng Tám sắp đến, bạn nhỏ nào cũng sắp được ăn bánh Trung Thu, được sắm cho lồng đèn thật “oách”, rồi đếm ngược đến ngày xách đèn đi vòng vòng khu xóm.

Niềm vui khi Trung Thu về đã bớt đi sự háo hức và trong trẻo. Chắc là vì con nít thời nay không còn thấy cảnh ba mẹ tất bật chuẩn bị cỗ bàn để đón trăng, không còn trông ngóng một chiếc lồng đèn bằng tre, cũng không san sẻ nhau vài cây nến sáp để đốt đèn nữa. Những điều bình dị đó chỉ còn là kỉ niệm đẹp của nhiều người.

Cuộc sống thay đổi không có nghĩa là những giá trị đẹp không thể gìn giữ. Với mong muốn mang lại cho trẻ em khắp mọi miền một mùa Tết Thiếu Nhi đúng nghĩa, Trung Thu năm nay, Bibica tặng các bạn nhỏ chương trình lễ hội đặc biệt “Tết Trung Thu Cho Em”!

“Tết Trung Thu Cho Em” hứa hẹn sẽ là một sân chơi tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ cho các bé. Với sự góp mặt của hai bạn Trạng Răng Thỏ và Bé Bông Lúa đáng yêu, các bé sẽ được dẫn dắt vào thế giới Trung Thu đầy màu sắc cổ tích.

Có gì hấp dẫn ở “Tết Trung Thu Cho Em”? Cùng Trạng Răng Thỏ và Bé Bông Lúa “dạo” một vòng qua những tiết mục thú vị ở chương trình nhé!

Tặng lồng đèn và bánh Trung Thu Bibica – Trung Thu sẽ “trống vắng” biết bao nếu thiếu lồng đèn. Vậy mà đâu đó ngoài kia vẫn còn nhiều bạn nhỏ trải qua những mùa Trung Thu như thế. Vì thế, Trạng Răng Thỏ và Bé Bông Lúa sẽ gửi đến các bé món quà đặc biệt từ Bibica. Đến với chương trình “Tết Trung Thu Cho Em”, các bé không chỉ được vui chơi thoả thích, mà còn được mang về lồng đèn lung linh và những chiếc bánh Trung Thu thơm ngon!

Phá Cỗ - Múa Lân – Rước Đèn – Ăn Trung Thu “đúng bài” phải có phá cỗ. Tại “Tết Trung Thu Cho Em”, Trạng Răng Thỏ, Bé Bông Lúa sẽ cùng các bé có một đêm Trung Thu ngọt ngào với buổi phá cỗ chuẩn phong cách “ông bà anh”, múa lân và rước đèn rộn ràng. Bibica hy vọng chương trình sẽ đem đến cho các bạn nhỏ những kí ức Trung Thu của tuổi thơ thật đẹp.

Tổ Chức Nhiều Trò Chơi Dân Gian – Không chỉ phá cỗ, múa lân, và rước đèn, “Tết Trung Thu Cho Em” có rất nhiều trò chơi dân gian vui nhộn. Nếu bịt mắt đập niêu, rồng rắn lên mây, v.v… vẫn còn là cái tên xa lạ với nhiều bạn nhỏ, các bạn còn chờ gì mà không cùng Trạng Răng Thỏ và Bé Bông Lúa khám phá?

Múa Hát Cùng Chú Cuội, Chị Hằng – Đặc biệt, nếu chú Cuội và chị Hằng chỉ hiện diện trong những câu chuyện được kể, thì hai nhân vật “huyền thoại” này sẽ góp mặt tại chương trình để cùng giao lưu với các bé! Chú Cuội, chị Hằng cùng Trạng Răng Thỏ, Bé Bông Lúa sẽ “thổi” sự sinh động vào không khí lễ hội bằng những màn trình diễn thật đặc sắc!

Chương trình “Tết Trung Thu Cho Em” do Công ty cổ phần Bibica tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 01.10.2020 (nhằm ngày 15/08 âm lịch) trên 63 tỉnh thành cả nước. Với những hoạt động hấp dẫn, Bibica hy vọng sẽ mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung Thu trọn vẹn và ngọt ngào trong thời đại mới.

Thông tin chi tiết về chương trình sẽ được đăng tải trên fanpage Bibica Corporation