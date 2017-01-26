Chưng những loại cây này trong nhà ngày Tết, để năm mới 'tha hồ hốt bạc'

Tết ngày càng gần kề, mọi người lại càng tất bật chuẩn bị mọi thứ trong nhà để chào đón năm mới. Ngoài t? vi ệc sử dụng các vật dụng trang trí được bày bán trên thị trường thì cây cảnh là một trong những thứ không thể thiếu trong dịp Tết. Dưới đây là một số loại cây cảnh phổ biến thường được dùng để trang trí trong nhà vào dịp Tết.

Từ xưa, cây tắc đã trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng của người Việt trong dịp Tết. Theo quan niệm của ông bà ta thì cây tắc tượng trưng cho sự bội thu của mùa màng, gia đình hạnh phúc.

Khi lựa chọn cây tắc để chưng trong nhà, nên nhớ phải chọn những cây có gốc, có bầu nguyên vẹn. Những cây có lá càng xanh và nhiều quả thì càng tốt vì nó tượng trưng cho một năm mới thành công và đủ đầy. Một cây tắc được xem là có phong thủy tốt khi quả của nó phải có màu vàng sáng, phân bố đều ở các tán lá.

Cây sung

Người Việt chúng ta rất thích trồng và trang trí cây sunẢnh minh họa: Internet trong nhà, đặc biệt là dịp Tết. Theo quan niệm phong thủy thì cây sung tượng trưng cho sự sung túc, giàu có nên quả của nó thường được bày trên mâm ngũ quả.

Một cây sung với quã trĩu đầy cành sẽ mang đến cho gia chủ một năm mới phát tài, công việc làm ăn luôn gặp nhiều thuận lợi. Chính vì những ý nghĩa đó mà quả sung đã trở thành một thứ không thể thiếu trên mâm trái cây đặt trên bàn thờ gia đình người Việt trong dịp Tết dù là miền Nam hay miền Bắc.

Thanh long

Một loại cây khác cũng được nhiều ngừi lựa chọn chưng trong nhà dịp Tết đó là cây thanh long. Vì một dây thanh long thường mọc rất nhiều quả, nên nhiều người tin rằng chưng loại quả này trong nhà ngày Tết sẽ mang đến cho gia đình sự cát tường, thịnh vượng suốt cả năm.

Lưu ý khi dùng cây thanh long để trang trí trong nhà, nên cắt hết gai xung quanh để tránh làm người khác bị thương nhất là đối với trẻ em.

Lựu

Theo quan niệm phong thủy thì vào ngày Tết nếu trồng cây lựu trong vườn hay sân nhà sẽ giúp gia chủ có thêm nhiều tài lộc vào năm mới. Nếu không có điều kiện trồng cây lựu trong sân thì có thể thay thế bằng việc đặt quả lựu trên mâm ngũ quả chưng trên bàn thờ.

Phật thủ

Nếu cành mai tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, cành đào giúp gia chủ xua đuổi tà ma còn cây tắc giúp mùa mang bội thu, thì nhiều người tin rằng khi trồng cây phật thủ trong vườn hoặc bày trái phật thủ trên bàn thờ sẽ giúp mọi thành viên trong gia đình sẽ có sức khỏe dồi dài, năm mới mọi chuyện đều suôn sẻ, thuận lợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.