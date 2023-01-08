 Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam được trao cho Giải “Dai-ichi Life - Cung đường Yêu thương 2022”

Đời sống 08/01/2023 16:38

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã tổ chức Sự kiện Tổng kết “Về nguồn yêu thương” và vinh dự nhận Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho chương trình Đi/Chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng “Dai-chi Life - Cung đường Yêu thương 2022”.

 

Theo đó, sự kiện được tổ chức tại Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 150 khách mời, gồm các vận động viên xuất sắc, cùng đại diện Ban Lãnh đạo Cấp cao, các đối tác, nhân viên, tư vấn tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam.

 Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam được trao cho Giải “Dai-ichi Life - Cung đường Yêu thương 2022” - Ảnh 1

Với chủ đề “Về nguồn yêu thương”, buổi lễ đã tổng kết những thành tích tuyệt vời, trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất, qua đó tôn vinh những nỗ lực rèn luyện sức khỏe và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

 Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam được trao cho Giải “Dai-ichi Life - Cung đường Yêu thương 2022” - Ảnh 2

Đặc biệt, “Dai-ichi Life - Cung đường Yêu thương 2022” đã phá kỷ lục của chính mình và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Chứng nhận Kỷ lục mới - “Chương trình hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng có quãng đường dài nhất Việt Nam” là 8.567.551km, gấp 4 lần so với thành tích Giải được tổ chức lần đầu trong năm 2021. 

 Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam được trao cho Giải “Dai-ichi Life - Cung đường Yêu thương 2022” - Ảnh 3

Tại buổi lễ, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức phát động chương trình chào mừng phục vụ trên 5 triệu khách hàng trong năm 2023, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.

 Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam được trao cho Giải “Dai-ichi Life - Cung đường Yêu thương 2022” - Ảnh 4

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát động trồng 1.600 cây mùa xuân tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, góp phần bảo vệ môi trường và phủ xanh Trái đất, hướng đến kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Dai-ichi Life Việt Nam (18/1/2007 – 18/1/2023).

Đông Hường

Giải xe đạp Quốc tế Truyền hình Bình Dương 2023 - Cup Number 1 có sức nóng ngay chặng đua đầu tiên

Giải xe đạp Quốc tế Truyền hình Bình Dương 2023 - Cup Number 1 có sức nóng ngay chặng đua đầu tiên

Ngày 05/01, chặng đua đầu tiên của giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 - Cúp Number 1 đã chính thức khởi tranh với lộ trình Thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi thị xã Phước Long (Bình Phước). Tại chặng đua mở màn, không khí tranh tài đã rất quyết liệt cùng với đó là hoạt động thiện nguyện gắn liền đã lan tỏa thông điệp vô cùng ý nghĩa.

Xem thêm
Từ khóa:   đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 23 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 25 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 42 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 17 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi