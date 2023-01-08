 Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam được trao cho Giải “Dai-ichi Life - Cung đường Yêu thương 2022”

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã tổ chức Sự kiện Tổng kết “Về nguồn yêu thương” và vinh dự nhận Chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho chương trình Đi/Chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng “Dai-chi Life - Cung đường Yêu thương 2022”.

Theo đó, sự kiện được tổ chức tại Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 150 khách mời, gồm các vận động viên xuất sắc, cùng đại diện Ban Lãnh đạo Cấp cao, các đối tác, nhân viên, tư vấn tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam.

Với chủ đề “Về nguồn yêu thương”, buổi lễ đã tổng kết những thành tích tuyệt vời, trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất, qua đó tôn vinh những nỗ lực rèn luyện sức khỏe và lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đặc biệt, “Dai-ichi Life - Cung đường Yêu thương 2022” đã phá kỷ lục của chính mình và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Chứng nhận Kỷ lục mới - “Chương trình hoạt động thể dục thể thao trực tuyến vì cộng đồng có quãng đường dài nhất Việt Nam” là 8.567.551km, gấp 4 lần so với thành tích Giải được tổ chức lần đầu trong năm 2021.

Tại buổi lễ, Dai-ichi Life Việt Nam đã chính thức phát động chương trình chào mừng phục vụ trên 5 triệu khách hàng trong năm 2023, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, Dai-ichi Life Việt Nam đã phát động trồng 1.600 cây mùa xuân tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, góp phần bảo vệ môi trường và phủ xanh Trái đất, hướng đến kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Dai-ichi Life Việt Nam (18/1/2007 – 18/1/2023).

Đông Hường

Giải xe đạp Quốc tế Truyền hình Bình Dương 2023 - Cup Number 1 có sức nóng ngay chặng đua đầu tiên Ngày 05/01, chặng đua đầu tiên của giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 - Cúp Number 1 đã chính thức khởi tranh với lộ trình Thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đi thị xã Phước Long (Bình Phước). Tại chặng đua mở màn, không khí tranh tài đã rất quyết liệt cùng với đó là hoạt động thiện nguyện gắn liền đã lan tỏa thông điệp vô cùng ý nghĩa.

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