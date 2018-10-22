Có thể điểm lại một số vụ việc nổi bật, mang tính chất nghiêm trọng liên quan đến tính mạng con người đã xảy ra tại khu đô thị Linh Đàm trong những năm gần đây:

Những năm gần đây, tại khu chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến tính mạng con người như tự tử, các bé bị rơi từ tầng cao, cháy hay giết người mang tính chất nghiêm trọng khiến người dân hoang mang lo sợ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 18/10/2018 tại sân tòa nhà HH2A Linh Đàm, xác định bé rơi từ tầng 31.

Theo lời kể những người dân chứng kiến vụ việc thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét phụ nữ cũng một tiếng động mạnh như tiếng nổ, mọi người liền chạy ra xem thì thấy một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đã tử vong. Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền địa phương cũng như thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận.

⇒ Xem thêm: Vụ thai nhi rơi từ tầng 31 chung cư HH Linh Đàm: Đôi nam nữ có biểu hiện buồn trước đó một ngày

Người phụ nữ trẻ nhảy lầu tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh



Hình ảnh hiện trường người phụ nữ nhảy lầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh ở chung cư Linh Đàm

Khoảng trưa ngày 26/04/2017, cũng tại khu chung cư HH2A Linh Đàm đã xảy ra vụ một phụ nữ tự tử gây bàng hoàng cho mọi người.

⇒ Xem thêm: Cô gái rơi từ tầng 27 chung cư: Những lời đồn nghiệt ngã không nên có

Nạn nhân xấu số là Nguyễn Thị Minh H (SN 1987, quê Thái Bình), sống cùng em trai ở tầng 27 của tòa nhà nói trên, không rõ nguyên nhân đã nhảy từ tầng cao chung cư, trước đó có để lại lá thư tuyệt mệnh cho gia đình.

Cốc, dao và thớt 5kg, cửa kính rơi tự do ở khu chung cư Linh Đàm, suýt trúng đầu người dân

Khoảng hơn 11h trưa ngày 26/08/2017, một người đàn ông đứng sững người, mặt tái xanh vì suýt bị dao và thớt nặng 5kg rơi trúng khi đang đi dưới tòa chung cư HH2B thuộc tổ hợp HH Linh Đàm. Người ném xác định là một cô gái trẻ ở tầng 11 tòa nhà. Cô gái có dấu hiệu trầm cảm, sau sinh, trước đó đã có nhiều hành vi không được bình thường.



Thớt 5kg rơi từ tầng 11 là gỗ nghiến, rất chắn chắn, không hề bị vỡ mà chỉ bắn ra xa

Đến ngày 28/08/2017, lại có vụ một cốc thủy tinh rơi suýt trúng bé sơ sinh khi mẹ đang đưa bé đi dạo dưới sân. Mẹ bé cho biết, cốc rơi cách hai mẹ con có 20cm, chỉ đi thêm 1 bước chân sẽ rơi thẳng vào đầu bé, khiến cho cô và người dân chứng kiến hết sức hoảng sợ.

⇒ Xem thêm: Hà Nội: Cư dân HH Linh Đàm lại "hết hồn" khi chiếc cốc thủy tinh rơi xuống, suýt trúng đầu 2 mẹ con

Trước đó khoảng 21 giờ 20 phút ngày 01/06/2016, một cửa kính chung cư đã rơi từ tầng 11 nhà chung cư CT2 TP, khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm xuống ngay khu vực các trẻ em của tòa nhà vừa tụ tập liên hoan ngày Quốc tế thiếu nhi. Rất may không có tai nạn nào xảy ra nhưng cũng khiến người dân tòa nhà hết sức bức xúc.



Tòa nhà chung cư Linh Đàm nơi cháu bé xảy ra tai nạn

Khoảng 17h chiều ngày 11/08/2015, tại chung cư NA4, bán đảo Linh Đàm, bé Trần Hoàng P (7 tuổi) ra khu lan can tầng 10 chơi và sơ ý bị ngã xuống, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, gãy nhiều xương.

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư bán đảo Linh Đàm

Khoảng 15h chiều ngày 14/06/2013, một bé gái 4 tuổi đã rơi từ tầng 11 tại chung cư No 9B, thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm.

Bé được bà nội dẫn lên chơi nhà người thân ở tầng 11, buổi trưa mọi người đi ngủ, khi tỉnh dậy không thấy bé đâu thì mới hoảng hốt đi tìm và phát hiện ra.

Các vụ cháy chung cư lớn xảy ra tại chung cư Linh Đàm

Tại khu đô thị bán đảo Linh Đàm đã ghi nhận ít nhận 2 vụ cháy chung cư giữa đêm khiến nhiều người vô cùng hoảng sợ.

Khoảng 23h ngày 31/10/2016, một vụ cháy xảy ra tại tầng 8 tòa nhà RainBow Linh Đàm, nguyên nhân được cho là do có gia đình thắp hương nhưng thắp xong không ai ở nhà dẫn đến cháy lan toàn tầng.



Cháy lớn chung cư Rainbow Linh Đàm, người dân tháo chạy giữa đêm

Ngày 16/09/2015 Cháy lớn tại chung cư 36 tầng, HH4B nằm trong khu đô thị Linh Đàm. Vụ việc xảy ra khoảng 10h sáng, theo một số nhân chứng, khói bốc lên dữ dội từ khoảng tầng 22 lên tầng 36 của ngôi nhà. Một số người dân đứng bên cửa sổ nhà tri hô cầu cứu. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập tụ điện tại tầng 33 của chung cư.

Vụ mẹ chủ nhà giết osin tại chung cư Linh Đàm rung động một thời gian dài

Ngày 15/03/2011, bà Trần Thị N (1952, hộ khẩu Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) đã ra tay giết người giúp việc của gia đình con gái tại tại căn hộ số 1203- CT1, Linh Đàm. Theo khai nhận, bà N thấy osin đang dùng chày và dao cậy két sắt nhà con gái nên xông đến ngăn cản. Trong quá trình xô xát, giằng co, bà N đã giết người giúp việc

Ngoài ra, việc tìm thấy xác nổi lên tại hồ Linh Đàm thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm đã được ghi nhận nhiều lần:

Ngày 12/08/2018, người dân đi tập thể dục quanh hồ Linh Đàm phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi giữa hồ.

Ngày 27/03/2018, phát hiện thi thể nam giới mặc áo đỏ nổi trên hồ Linh Đàm

Ngày 16/07/2017, nhiều người dân đi tập thể dục quanh hồ Linh Đàm phát hiện một thi thể đang phân hủy nổi lên ở hồ Linh Đàm.

Dù không biết tại sao nhưng các vụ rơi trẻ từ ban công, tự tử và những người có tâm lí bất ổn tại khu chung cư Linh Đàm vừa qua cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi có thật chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Điều này chúng ta không thể trả lời nhưng cũng hi vọng rằng, sẽ không còn những sự việc đau lòng và hoảng sợ như trên sẽ tiếp tục xảy ra tại đây nữa.