Chồng nhẫn tâm bóp cổ giết chết vợ đang mang thai 9 tháng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Đời sống 11/12/2017 10:55

Sau khi ra tay sát hại vợ, người đàn ông đã chủ động gọi điện thoại đến đồn cảnh sát để thú nhận mọi tội lỗi.

Chỉ còn vài ngày nữa là đứa con trong bụng sản phụ họ Tưởng (36 tuổi) chào đời, tuy nhiên, người chồng đã nhẫn tâm sát hại 2 mẹ con tại nhà riêng thuộc huyện Hồng An, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng Lý Quân (37 tuổi), nghi phạm sát hại sản phụ Tưởng cũng chính là vợ của nghi can trong vụ việc. 

Được biết, hai vợ chồng họ đã có với nhau một đứa con trai 11 tuổi.

Chồng nhẫn tâm bóp cổ giết chết vợ đang mang thai 9 tháng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ - Ảnh 1
Nạn nhân đang mang thai 9 tháng bị chồng nhẫn tâm sát hại - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Thời Đại, vào lúc 22 giờ tối 5/12, vợ chồng nạn nhân xảy ra mâu thuẫn vì chuyện vặt trong gia đình. Tuy nhiên, trong cơn tức giận, Lý Quân đã dùng tay bóp cổ vợ, sau đó dùng chăn bịt kín mũi và miệng của nạn nhân. Không thể kháng cự, chị Tưởng đã tử vong do ngạt thở. 

Sau khi gây án, khoảng 1 giờ sáng ngày 6/12, Lý Quân chủ động gọi điện đến cơ quan cảnh sát để thú nhận mọi tội lỗi. Hiện tại, cảnh sát đang tạm giữ hình sự nghi phạm nhằm điều tra, làm rõ vụ việc. 

Vụ án mạng khiến dư luận Trung Quốc vô cùng xôn xao, đồng thời tiếc thương cho thai phụ và đứa trẻ sắp chào đời xấu số.

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