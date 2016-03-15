Chồng ngáy o o, chị em vẫn ngủ ngon nhờ những mẹo sau

Bạn có thể đang gặp tình cảnh chồng ngáy o o, còn mình thì trằn trọc suốt đêm vì tiếng ồn khó chịu này. Tuy nhiên, bạn có thể dùng vài mẹo sau để giải quyết vấn đề mà không cần tốn chi phí phẫu thuật đắt đỏ.

Những biện pháp đơn giản mà hiệu quả sau có thể giúp xử lí vấn đề để bạn và chồng không cần ngủ riêng, theo eHow.

Yêu cầu chồng tránh những loại thực phẩm dễ gây ngáy trước khi lên giường. Cà phê, bơ sữa và rượu bia có thể khiến vấn đề trầm trọng thêm. Ngoài ra, thuốc ngủ cũng có thể gia tăng tình trạng ngáy.

Đặt vài cái gối sau đầu chồng để nâng cao đầu, ngăn tình trạng khó thở. Khi gối quá thấp, lưỡi sẽ tụt vào họng, làm cản trở không khí lưu thông. Việc nâng cao đầu sẽ giúp chàng khép miệng lại và thở tốt hơn. Nhớ dùng gối cứng chứ không phải gối bông mềm nhé.

Khuyến khích chồng bạn giảm cân. Nếu chàng quá cân, điều này sẽ tăng khối lượng mô mỡ nơi cổ họng, làm thu hẹp đường thở.

Mở máy giữ ẩm không khí trong phòng ngủ trước khi đi ngủ. Nếu không khí khô, nó có thể khiến cổ họng và xoang mũi bị khô, dẫn đến tình trạng ngáy. Không khí ẩm có thể giảm tình trạng ngáy của chồng khi anh ấy đã ngủ.

Mở máy tạo tiếng ồn khi bạn đã nằm trên giường. Máy tạo tiếng ồn có thể phát ra nhiều loại âm thanh, chẳng hạn tiếng sóng vỗ bờ hoặc âm thanh mưa rơi trong rừng. Những âm thanh này có thể át đi tiếng ngáy của chồng và giúp bạn tập trung vào những tiếng ồn thú vị hơn này.

Gắn 1 quả bóng tennis sau lưng bộ quần áo ngủ của chồng bằng cách dùng băng dính. Quả bóng tennis sẽ khiến chàng thấy khó chịu khi nằm ngửa, buộc chàng phải nằm nghiêng. Việc ngủ nghiêng có thể giúp giảm ngáy. Hoặc bạn có thể bảo chồng ngủ sấp. Ngủ sấp giúp giảm bớt tình trạng nghẹt mũi và khuyến khích việc thở qua mũi.

Kêu chồng rửa xoang mũi trước khi lên giường. Nghiêng đầu sang một bên, rót nước ấm hoặc dung dịch muối vào đường mũi rồi bảo chàng hỉ ra. Nó sẽ giúp loại bỏ cứt mũi và làm ẩm xoang mũi, giúp thở thông suốt hơn vào buổi tối. Rửa xoang mũi thường xuyên còn giúp bạn không bị dị ứng.

Cuối cùng, hãy đeo 1 cái bịt tai nếu những biện pháp trên tỏ ra vô hiệu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-ngay-o-o-chi-em-van-ngu-ngon-nho-nhung-meo-sau-64950.html