Chiến sĩ Công an xa nhà hơn 1 tháng về thăm con gái nhưng chỉ đứng nhìn từ xa, cuộc trò chuyện của hai cha con chỉ vỏn vẹn 10 phút

Vào ngày 9/8, MXH lân truyền hình ảnh của một chiến sĩ công an về thăm nhà nhưng chỉ dám đứng nhìn con từ xa. Hình ảnh xúc động ấy nhanh chóng được cư dân mạng quan tâm, kèm vào đó là những lời chia sẻ, động viên bày tỏ sự xúc động về hình ảnh ấy.

Theo thông tin từ Thời đại plus, Dịch Covid- 19 bùng phát ở nhiều nơi hầu hết trên tất cả tỉnh thành, lực lượng các y bác sĩ, công an, bộ đội đang ngày đêm phải oằn mình chung tay chống dịch bệnh. Chính vì lẽ đó mà họ phải xa nhà, xa người thân để hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an toàn cho những người xung quanh và cho chính cả gia đinh của họ.

Ngày 7/8, trong một lần đi công tác ngang qua nhà, anh chỉ ghé lại để thăm vợ và con, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không tiếp xúc với người nhà. Anh cho biết thêm, bức ảnh do vợ anh chụp lại. Bản thân anh cũng thấy bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm và động viên từ mọi người.

Chiến sĩ được nhắc tới ấy chính là Đại úy Nguyễn Văn Sang , Trưởng Công an xã An hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Liên hệ với anh Sang thì được biết rằng cả thánh nay anh chưa về nhà, anh phải thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương, anh và các đồng đội phải ứng trực 100% quân số nên không thể về nhà.

Tôi về đến nhà nhưng chỉ dám đứng từ xa nói chuyện với con. Hai cha con nói chuyện được khoảng 10 phút vì xe đang chờ ở ngoài nên phải đi ngay. Nhìn tôi đứng ngoài sân, khuất sau đám cây, con bé kêu tôi đi ra chỗ sáng để nhìn rõ mặt. Nghe câu nói ngây thơ của con trẻ mà mắt tôi cay cay. Thấy con gái khóc, tôi thương lắm, nhưng rồi mình cũng phải đi làm nhiệm vụ", anh Sang nhớ lại.

Anh Sang cho biết mình vào ngành công an từ năm 2007. Trước đây, anh từng nhiều lần phải đi công tác, nhưng chỉ đi trong vòng vài ngày, chưa bao giờ phải xa gia đình thời gian dài như hiện nay. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngoài đảm bảo an ninh, trật tự, anh Sang với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã còn phải đi kiểm tra các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn mình phụ trách. “Xã có 3 chốt kiểm soát, trong đó có 2 chốt phong tỏa vì liên quan đến các trường hợp F1, F2”, anh Sang cho hay.

Anh chia sẻ thêm, anh làm việc ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, còn vợ con ở thành phố Bến Tre. Hơn 1 tháng qua anh và đồng đội không về nhà, công việc phòng chống dịch bệnh thì bận rộn liên tục. Những lúc nghỉ ngơi,anh tranh thủ gọi video về nhà hỏi han tình hình. "Mỗi lần như vậy là cô con gái hơn 5 tuổi lại hỏi khi nào cha về? Nghe con hỏi thì tôi cũng không biết trả lời sao cho đúng, bởi vì tình hình dịch bệnh phức tạp, chưa thể nói trước được ngày nào mới được về nhà. Tôi chỉ có thể hứa với con, khi nào xong nhiệm vụ, cha sẽ về”, anh Sang xúc động kể lại.

Về gia đình của anh, vợ của anh là công nhân viên chức nhà nước. Đối với anh vợ chính là hậu phương vững chắc để anh yên tâm ở tuyến đầu tham gia chống dịch mà k cần phải nghĩ ngợi quá nhiều ở nhà. Bởi vì đã có vợ anh lo chu toàn mọi việc thay anh.

“Mỗi lần gọi video, hai vợ chồng chỉ biết động viên và dặn dò nhau về vấn đề sức khỏe. Mong là dịch bệnh sớm qua đi để gia đình mình được đoàn tụ, để nhịp sống bình thường quay trở lại với mọi người”, anh Sang nói.

Hình ảnh của những chiến sĩ công an ngày đêm chống dịch đã không còn xa lạ với mỗi người. Nhưng đâu ai biết rằng, khi bạn đang ở nhà ăn uống, ngủ và cười vui thì ngoài kia các y bác sĩ, công an, bộ đôi phải ngày đêm túc trực bảo vệ bạn. Những giọt mồ hôi rơi hay những đêm mưa to, gió lớn, hay những đêm hè oi bức những người chiến binh thầm lặng ấy vẫn phải cố gắng hết sức làm vì nhiệm vụ bảo vệ những người dân của cả nước.