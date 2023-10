Chiến sĩ Công an xa nhà hơn 1 tháng về thăm con gái nhưng chỉ đứng nhìn từ xa, cuộc trò chuyện của hai cha con chỉ vỏn vẹn 10 phút

Theo thông tin từ Thời đại plus, Dịch Covid- 19 bùng phát ở nhiều nơi hầu hết trên tất cả tỉnh thành, lực lượng các y bác sĩ, công an, bộ đội đang ngày đêm phải oằn mình chung tay chống dịch bệnh. Chính vì lẽ đó mà họ phải xa nhà, xa người thân để hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn an toàn cho những người xung quanh và cho chính cả gia đinh của họ.

Vào ngày 9/8, MXH lân truyền hình ảnh của một chiến sĩ công an về thăm nhà nhưng chỉ dám đứng nhìn con từ xa. Hình ảnh xúc động ấy nhanh chóng được cư dân mạng quan tâm, kèm vào đó là những lời chia sẻ, động viên bày tỏ sự xúc động về hình ảnh ấy.