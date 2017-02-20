Chia sẻ về cách ứng xử với vợ cũ sau ly hôn, người đàn ông gây bão mạng xã hội

Billy Flynn Gadbois – một người cha có hai cậu con trai sống ở Boston, được biết đến là một người đàn ông lịch sự và nhã nhặn không chỉ vì những gì anh viết trên mạng xã hội, mà còn ở cách ứng xử của anh ngoài đời thực. Mặc dù anh và vợ đã chia tay, nhưng khi đến sinh nhật của cô ấy anh vẫn cố gắng dậy thật sớm mua hoa và bánh để các con mình đem tặng mẹ của chúng. Một số người bạn của anh cho rằng điều này là không cần thiết và hỏi anh lý do tại sao lại làm như vậy?

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Hiện tôi đang sống cùng với hai cậu con trai nhỏ của mình. Chính cách tôi đối xử với mẹ của chúng sẽ khiến chúng định hình về cách đối xử với phụ nữu trong tương lai. Điều này ảnh hưởng đến nhận thức về các mối quan hệ của con tôi. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp tôi và vợ đã ly dị, thì những điều cần làm còn phải nhiều hơn thế nữa. Nếu bạn không là tấm gương tốt cho con bạn trong việc duy trì các mối quan hệ, thì đừng đòi hỏi quá nhiều ở chúng trrong tương lai. Tôi luôn dạy con mình rằng, phải học hỏi thật nhiều ở những người tài giỏi, tôn trọng phụ nữ, có như vậy chúng ta mới trở thành những người có ích cho xã hội”.