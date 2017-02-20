Chia sẻ về cách ứng xử với vợ cũ sau ly hôn, người đàn ông gây bão mạng xã hội

Đời sống 20/02/2017 15:26

Hiện nay việc nhiều cặp vợ chồng sau khi ly hôn đưa nhau lên mạng xã hội cãi vã, tố cáo những tật xấu của đối phương hay tranh giành tài sản khiến ai cũng ngao ngán. Mới đây cư dân mạng được dịp xôn xao vì một dòng trạng thái chia sẻ về cách ứng xử với vợ cũ sau ly hôn khiến nhiều người nể phục, theo The Sun.

Billy Flynn Gadbois, 36 tuổi, hiện đang được rất nhiều người ngưỡng mộ nhờ vào những chia sẽẻ về cách đối xử với vợ cũ trên trang cá nhân của mình.

Chia sẻ về cách ứng xử với vợ cũ sau ly hôn, người đàn ông gây bão mạng xã hội - Ảnh 1
Billy Flynn Gadbois chia sẻ về mối quan hệ với vợ cũ. Ảnh: Facebook

Billy Flynn Gadbois – một người cha có hai cậu con trai sống ở Boston, được biết đến là một người đàn ông lịch sự và nhã nhặn không chỉ vì những gì anh viết trên mạng xã hội, mà còn ở cách ứng xử của anh ngoài đời thực. Mặc dù anh và vợ đã chia tay, nhưng khi đến sinh nhật của cô ấy anh vẫn cố gắng dậy thật sớm mua hoa và bánh để các con mình đem tặng mẹ của chúng. Một số người bạn của anh cho rằng điều này là không cần thiết và hỏi anh lý do tại sao lại làm như vậy?

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Hiện tôi đang sống cùng với hai cậu con trai nhỏ của mình. Chính cách tôi đối xử với mẹ của chúng sẽ khiến chúng định hình về cách đối xử với phụ nữu trong tương lai. Điều này ảnh hưởng đến nhận thức về các mối quan hệ của con tôi. Tôi nghĩ rằng trong trường hợp tôi và vợ đã ly dị, thì những điều cần làm còn phải nhiều hơn thế nữa. Nếu bạn không là tấm gương tốt cho con bạn trong việc duy trì các mối quan hệ, thì đừng đòi hỏi quá nhiều ở chúng trrong tương lai. Tôi luôn dạy con mình rằng, phải học hỏi thật nhiều ở những người tài giỏi, tôn trọng phụ nữ, có như vậy chúng ta mới trở thành những người có ích cho xã hội”.

Billy rất muốn trở thành tấm gương tốt cho con trong việc ứng xử với phụ nữ. Sau hơn một ngày đăng tải, bài viết của anh nhận được hơn 560.000 lượt thích và 208.000 lượt chia sẻ.

Chia sẻ về cách ứng xử với vợ cũ sau ly hôn, người đàn ông gây bão mạng xã hội - Ảnh 2
Billy Flynn Gadbois luôn cố gắng trở thành tấm gương tốt của các con trong việc ứng xử với phụ nữ. Ảnh: The Sun

Chính vì cách đối xử tử tế của anh với vợ cũ, nên mối quan hệ của hai người vẫn vô cùng thân thiết. Vợ cũ của Billy cũng luôn dạy hai đứa trẻ thương yêu và chăm sóc cho cha của chúng. Điển hình là vào Ngày của Cha vừa qua, chính cô đã cùng hai đứa trẻ tự tay chuẩn bị những món quà đặc biệt và ý nghĩa cho Billy.

Nói về cuộc hôn nhân của mình, Billy cho biết: “Chúng tôi đã sớm quyết định rằng sẽ cùng nhau cố gắng nỗ lực dậy dỗ những đứa trẻ thành người. Tôi và vợ cũ hieru được rằng trẻ em luôn muốn nhận được sự chăm sóc của cha mẹ, có những chuyện chúng không thể tự mình giả quyết thì chúng tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ”.

Những chia sẻ về mối quan hệ với vợ cũ sau khi ly hôn của Billy nhận được rất nhiều sự đồng tình của cư dân mạng, nhất là những người đã tan vỡ trong hôn nhân. 

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