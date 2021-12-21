Chia sẻ kinh nghiệm chọn vật liệu làm mộ từ đá mỹ nghệ Tâm Nguyện

Và để giúp các bạn có thể yên tâm phần nào thì hôm nay Đá Mỹ Nghệ Tâm Nguyện sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm lựa chọn vật liệu được đúc kết từ quá trình hoạt động của chúng tôi. Mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Việc chọn loại vật liệu nào để xây mộ luôn là nỗi băn khoăn của rất nhiều gia đình bởi việc này không chỉ bày tỏ được lòng thành kính tưởng nhớ dành cho người đã khuất mà còn ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của con cháu sau này.

Tại Việt Nam phong tục mai táng, chôn cất người đã khuất đã gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh , tinh thần và tôn giáo của mỗi cá nhân, gia đình và dòng họ. Việc tổ chức mai táng không chỉ là trách nhiệm, nghi thức mà còn là đạo nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp, là lòng biết ơn dành cho người thân về với ông bà tổ tiên.

Và nếu như ngày xưa, hình thức địa táng - chôn cất thi thể người đã mất xuống dưới đất là hình thức mai táng truyền thống của người Việt thì ngày nay hình thức hỏa táng đang là hình thức đang được nhiều gia đình lựa chọn.

Tuy nhiên cho dù có lựa chọn bất cứ hình thức mai táng nào thì sau đó vẫn không thể thiếu sự xuất hiện của những ngôi mộ đẹp. Bởi dưới góc nhìn của dân gian thì mộ chính là nơi ở mới của người đã khuất. Không những thế theo tâm linh thì ngôi mộ còn ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của những người còn sống. Do đó nếu muốn người đã khuất có “nhà cao cửa rộng”, có “mồ yên mả đẹp” thì việc lựa chọn vật liệu làm mộ là cực kỳ quan trọng.

Các vật liệu thường dùng để xây mộ

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều nguyên liệu được sử dụng để xây dựng mộ và nếu lựa chọn được vật liệu phù hợp sẽ là yếu tố cực kỳ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng và tính thẩm mỹ của mộ. Dưới đây là 3 loại vật liệu mà chúng ta hay bắt gặp để xây mộ nhất:

Đá xanh tự nhiên

Đây là dòng đá thuộc hộ bazan và được khai thác từ vùng núi các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An…Loại đá này mang trong mình rất nhiều ưu điểm nổi trội như có độ mịn tự nhiên, cứng, không dễ giòn vỡ ở trong quá trình vận chuyển và chế tạo.

Không những thế, đá còn có độ đàn hồi cực tốt nên có độ bền cao theo thời gian sử dụng. Nhờ vào những yếu tố đó đã giúp cho việc chạm khắc mộ đá bằng loại vật liệu này được dễ dàng và thuận tiện hơn.

Đá hoa cương

Đây là loại đá mà được biết đến với tên gọi là đá granite. Tại Việt Nam thì đá hoa cương được nhập khẩu chủ yếu là từ các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc. Việc sử dụng đá hoa cương để làm mộ sẽ giúp cho ngôi mộ có nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt như màu đen, đỏ, tim, kim sa…

Ưu điểm của chất liệu đá này đó là có bề mặt đẹp, có độ sáng bóng cao nên rất bắt mắt và sang trọng, mặt đá trơn bóng rất dễ lau chùi. Tuy nhiên nhược điểm của đá lại chính là có độ giòn cao nên có độ đàn hồi khá kém. Chính vì thế hiện nay đá phù hợp dành cho những ngôi mộ xây dựng đơn giản, không cần chạm khắc hay đục hình ở trên đó.

Đá trắng

Đá trắng là một loại đá mang trong mình rất nhiều ưu điểm nổi bật như nặng, cứng và không thấm nước. Tuy nhiên do có màu trắng nên khiến cho việc chạm khắc hoa vàng trở nên khó nhận biết và khó nổi bật. Chính vì thế đối với những ngôi mộ làm bằng đá trắng thì chúng ta sẽ ít thực hiện điêu khắc mà thường sẽ được đánh bóng bề mặt để tạo nên sự sang trọng, bề thế của công trình.

Chia sẻ cách chọn vật liệu xây mộ tốt nhất từ Đá Tâm Nguyện

Ngày nay nhu cầu sử dụng vật liệu đá để làm mộ đang được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên với việc có quá nhiều chất liệu luôn khiến chúng ta phải băn khoăn để lựa chọn đúng không nào? Và bằng kinh nghiệm lâu năm trong việc cung cấp và thiết kế đá xây mộ, Đá Tâm Nguyện sẽ bật mí với các bạn 3 kinh nghiệm khi chọn vật liệu nhé:

Lựa chọn kỹ vật liệu đá để làm mộ

Như chúng ta vừa tìm hiểu thì trên thị trường có 3 chất liệu đá phổ biến nhất để làm mộ. Tùy theo nhu cầu và mong muốn của từng người, từng gia đình mà chúng ta sẽ có những sự lựa chọn khác nhau.

Nếu như chúng ta yêu thích sự tỉ mỉ, cầu kỳ thì những ngôi mộ làm bằng đá xanh sẽ là sự lựa chọn phù hợp. Còn nếu yêu thích sự đơn giản nhưng vẫn đẹp mắt thì không gì phù hợp hơn đá hoa cương. Còn bạn thích sự sang trọng quý phải để khẳng định đẳng cấp thì những ngôi mộ trắng sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.

Chọn mộ đá dựa theo tính thẩm mỹ

Tính thẩm mỹ của lăng mộ sẽ được thể hiện thông qua vật liệu xây mộ do đó hãy căn cứ vào tính thẩm mỹ của lăng mộ để đưa ra cách lựa chọn loại đá phù hợp và bắt mắt nhé.

Lựa chọn dựa theo đơn giá

Chi phí xây dựng lăng mộ sẽ phụ thuộc khá nhiều vào giá thành của vật liệu làm mộ. Và theo thực tế hiện nay trên thị trường thì nếu bạn chọn đá xanh để thi công thì chi phí sẽ cao hơn so với hai loại còn lại.

Ngoài ra giá thành sẽ phụ thuộc nhiều vào quy mô và tính chất của khu mộ. Do đó bạn có thể căn cứ theo mức dự trù kinh phí của gia đình mình sau đó liên hệ với các đơn vị cung cấp để được tư vấn cụ thể và có được bảng báo giá chi tiết cho công trình tâm linh của gia đình nhé.

Giờ thì chúng ta đã biết làm sao lựa chọn được vật liệu làm mộ thật sự phù hợp rồi đúng không nào? Còn nếu như bạn vẫn còn nhiều băn khoăn cần được giải đáp thì có thể liên hệ với Đá Tâm Nguyện. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các sản phẩm đá tự nhiên nguyên khối làm mộ hàng đầu trên thị trường chắc chắn chúng tôi sẽ là người bạn đáng tin cậy với nhiều người, nhiều nhà.

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