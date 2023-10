Chia sẻ dịch vụ cho thuê xe đưa đón học sinh tốt nhất hiện nay tại TPHCM

Thuê xe đưa đón học sinh là một loại hình không mới mẻ, tuy nhiên trong những năm gần đây, loại hình này đang gặp phải rất nhiều lo ngại khi chất lượng xe đưa đón học sinh thuộc dạng kém, đã để lại những trường hợp như học sinh rơi khỏi xe tại Đồng Nai, hay trường hợp để quên học sinh trên xe do thiếu chuyên nghiệp tại trường học Gateway. Do đó điều này đã đặt sự quan tâm của phụ huynh và nhà trường lên hàng đầu khi tìm thuê xe đưa đón học sinh ở đâu chuyên nghiệp, giá rẻ và đảm bảo chất lượng của dịch vụ xe tốt nhất.

Chưa bao giờ lại tìm thuê xe đưa đón học sinh dễ dàng đến thế, khi bạn chỉ cần sche một từ khóa " cần thuê xe đưa đón học sinh ", ngay lập tức sẽ trả về cho bạn hàng triệu kết quả bởi những dịch vụ cho thuê xe, nhưng bạn có biết được nhà xe nào và công ty nào chất lượng không? Nó là một ẩn số, đồng hành về việc này khi tìm kiếm một đơn vị cho thuê xe đưa đón học sinh thuộc vào dạng chuyên nghiệp, an toàn và quan trọng là có mức giá thấp nhất hiện nay, luôn hoạt động trên tinh thần trách nhiệm và cả cái tâm nữa.

Vâng, chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn một công ty cho thuê xe du lịch chuyên nghiệp tại TPHCM Thanh Hùng có website https://chothuexedulich.org/, đây là một đơn vị chuyên cho thuê xe du lịch từ 4, 7, 16, 29, 45 chỗ phục vụ nhiều loại hình cho thuê xe khác nhau như: Cho thuê xe đưa đón nhân viên công nhân, cho thuê xe tham quan du lịch, cho thuê xe đi tour...

Lý do để bạn thuê xe đưa đón học sinh của công ty Thanh Hùng

KHông phải tự nhiên mà tôi khuyên bạn nên thuê xe Thanh Hùng mà chính tôi đã kiểm chứng được dịch vụ trong suốt thời gian dài.

Nhà tôi vốn có rất nhiều thế hệ sống chung một gia đình Tại quận 5 TPHCM, do có khá nhiều con cháu, nên việc đưa đón các cháu gặp khá nhiều khó khăn, nhất là mỗi đứa học học một trường khác nhau. Do đó chúng tôi đã thống nhất thuê 1 xe 16 chỗ để phục vụ nhu cầu đưa đón các cháu đi học được an toàn, tránh mưa nắng. Tuy nhiên trong những tháng đầu chúng tôi luôn gặp phải những vấn đề như: Tài xế thiếu chuyên nghiệp luôn có thái độ khó chấp nhận được.

Trên xe đa phần là trẻ nhỏ nghịch với nhau là chuyện bình thường, nhưng tài xế tỏ ra khó chịu và liên tục “nộ” các cháu đó là chưa kể đến xe cũ kĩ. Chúng tôi đã đổi khá nhiều nhà xe khác nhau nhưng đa phần điều chung một hoàn cảnh như thế. Đến một lần gặp người bạn làm trong hệ thống giáo dục giới thiệu xe Thanh Hùng.

Theo tìm hiểu thì xe Thanh Hùng đã có hơn 10 năm phục vụ nhu cầu đưa đón học sinh, do đó đa phần các tài xế đã quá quen thuộc với các trẻ nhỏ, chuyên nghiệp, có các xe điều là đời mới, luôn hội đủ những gì mà chúng tôi cần.

Chấp nhận bồi thường ngay hợp đồng với nhà xe cũ, thuê xe đưa đón học sinh của Thanh Hùng ngay, quả thật đã không làm chúng tôi thất vọng, ngay ngày đầu tài xế ra mắt các con cháu tôi bằng ngay một chùm bóng bay, quả thật nó không đáng là bao nhưng sự thân thiện và dễ gần, yêu trẻ nhỏ, lái xe chuyên nghiệp đã đem lại sự hài lòng khá cao cho gia đình chúng tôi.

Suốt 4 năm phục vụ việc đưa đón học sinh cho gia đình chúng tôi, luôn khắc ghi nhiều dấu ấn về đội xe Thanh Hùng là như thế, đến giờ tuy đã không còn dùng xe đưa đón học sinh nữa, do các cháu đã lớn nhưng chúng tôi vẫn luôn mong muốn sẽ được hợp tác cùng xe Thanh Hùng.

Thấy có quá nhiều lo lắng và quan tâm từ dịch vụ thuê xe đưa đón học sinh, nên hôm nay tôi chia sẻ cùng các phụ huynh, quý nhà trường biết về một công ty khá chuẩn và chất lượng như Thanh Hùng.

Những cam kết của xe Thanh Hùng

Như chúng tôi được biết và từng thuê xe đưa đón học sinh của Thanh Hùng thì có rất nhiều cam kết đối với khách hàng một cách cụ thể rõ ràng nhất, những cam kết đó phải kể đến như

Các xe đưa rước học sinh điều là những dòng xe đời mới có chất lượng cao nhất.

Đội ngũ nhân viên lái xe chuyên nghiệp, thân thiện và luôn có trách nhiệm cao.

Cam kết đưa đón đúng giờ quy định.

Các xe luôn được kiểm tra đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Đội ngũ chăm sóc khách hàng và ban giám đốc luôn quan tâm lắng nghe ý kiến không những của phụ huynh, nhà trường, mà luôn quan tâm đến ý kiến của các học sinh.

Có nhiều điều khoản hợp đồng mang đậm tính nhân văn, và luôn có lợi cho khách hàng.

Cam kết có giá cho thuê xe đưa đón học sinh rẻ nhất trong khu vực

Bạn đang cần một doanh nghiệp vận tải để đưa rước học sinh như thế, thì bấy nhiêu lý do đó thôi đã làm bạn thật sự hài lòng.

Lưu ý khi thuê xe đưa đón học sinh

Có lẽ gia đình chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề thuê xe đưa đón học sinh do đó có những lời khuyên chân thành đến cho bạn khi chọn lựa hình thức thuê xe riêng lẻ, với nhà trường thì quá chuyên nghiệp không có gì phải nói.

Bạn không nên ham rẻ mà chọn thuê một chiếc xe cũ kĩ, bạn nghĩ đơn giản nào không đi xa, nhưng thực tế nếu bạn đã quan tâm đến con trẻ chọn loại hình thuê xe đưa đón học sinh thì nên thuê một chiếc xe ra trò, đừng ham rẻ, sẽ gây nguy hiểm cho trẻ, điển hình như các xe đưa rước học sinh ở Đồng Nai vừa qua.

Không phó thác cho tài xế mà nên chủ động bố trí ngay một người nhà đi theo để giám sát, nếu bạn thuê xe Thanh Hùng thì chắc có lẽ không cần nhưng vẫn nên đi trong thời gian đầu.

Cuối cùng là tìm một đơn vị cho thuê xe có uy tín cao, chất lượng xe tốt, tài xế thân thiện chuyên nghiệp và giá cho thuê tốt nhất như xe Thanh Hùng.

Thông tin liên hệ với xe Thanh Hùng

Thông tin dưới đây để cho ai khi muốn tìm kiếm và thuê xe đưa đón học sinh thì thông tin này sẽ giúp bạn tìm thấy một dịch vụ tốt nhất mà bạn đang cần tại TPHCM.