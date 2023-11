Chỉ số tia UV đạt mức cực đại từ 11 - 13h, cảnh báo đỏ về nguy cơ gây hại cao tới sức khỏe

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, ngày 19/5, chỉ số tia cực tím tại các thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao gồm: Hạ Long (Quảng Ninh), Hải Phòng và Thủ đô Hà Nội đều ở mức 9.4; Huế (Thừa Thiên - Huế) 9.5; Đà Nẵng và Hội An (Quảng Nam) 9.3; Nha Trang (Khánh Hòa) 8.7; Thành phố Hồ Chí Minh 9.4; Cần Thơ 8.8 và Cà Mau (Cà Mau) ở mức 9.0.

Chỉ số tia UV trên cả nước gây hại rất cao từ 11 - 13 giờ - Ảnh minh họa: Internet

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 20 - 21/5, Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 50%. Thời gian nắng nóng gay gắt khoảng từ 10 - 17 giờ.