Chị em 'dậy sóng' với bà mẹ chồng cổ hủ đến khó tin: Bắt con dâu ăn cơm cữ khô khốc và đốt bếp than trong phòng

Đời sống 24/10/2017 15:47

Bà mẹ bỉm sữa B.B. đăng tải tâm sự về chén cơm ở cữ khô khốc và bếp than cháy rực trong phòng khiến chị em vô cùng bức xúc. Hầu hết đều cho rằng mẹ chồng cô quá cổ hủ, lạc hậu.

Mới đây, mẹ bỉm sữa tên B.B. đã đăng tải hình ảnh bữa cơm ở cữ và những tủi thân sau thời gian sinh con lên một nhóm kín trên Facebook. Tâm sự nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận đồng cảm, chia sẻ của các chị em khác. 

"Cơm cữ của các mẹ có dễ ăn không? Em thì nốt cả tháng nay như thế này. Muốn ăn canh mà mẹ chồng em nói ăn khô như thế này tốt hơn. Cơm sáng, trưa tối của em. Tối nay em đòi ăn canh bà mới nấu cho bát canh đó", B.B. bày tỏ.

Đăng kèm câu chuyện trên là hình ảnh chén cơm ở cữ chỉ có trứng luộc với nước mắm hoặc thịt ram và chén canh rau ngót. Ngoài ra, nhiều chị em tinh mắt nhận ra trong góc phòng của B.B. còn có một bếp than đang cháy rực.

Chị em 'dậy sóng' với bà mẹ chồng cổ hủ đến khó tin: Bắt con dâu ăn cơm cữ khô khốc và đốt bếp than trong phòng - Ảnh 1
Hiếm hoi lắm mẹ bỉm sữa B.B. mới được mẹ chồng nấu canh cho ăn - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải câu chuyện ở cữ lên mạng xã hội, rất nhiều mẹ bỉm sữa từng trải qua sinh đẻ đều khẳng định, cách chăm con dâu và cháu của mẹ chồng B.B. quá lạc hậu, cổ hủ.

Suy nghĩ ăn nhiều canh, uống nhiều nước sẽ làm loãng sữa, giảm dinh dưỡng là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Bạn Lan Anh than trời: "Bà đẻ chẳng cần ăn cao lương mỹ vị gì đâu, chỉ cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng như bình thường là được. Cơm khô khốc như vậy làm sao nuốt nổi. Cơ thể mẹ sẽ bị nóng và mất nước, không có sữa cho con bú luôn đó".

Nhiều chị em khác cho biết, trước đây vào thời gian ở cữ, họ cũng không thể nuốt nổi cơm do gia đình chuẩn bị. Bạn Ngọc Ngân bình luận: "Hồi xưa mình cũng vậy, sợ chết khiếp khoảng thời gian ở cữ với mẹ chồng. Nhiều khi đói quá phải ăn cơm nguội. Vì ăn uống kham khổ nên không có đủ sữa cho con bú, hai mẹ con đều gầy nhom, thảm lắm!".

"Giống cơm cữ của mình. Suốt ngày bò lại còn bò có gân nữa cơ. Thịt nạc rang khô ăn với rau ngót với su su luộc, ngoài ra không có gì khác. Ăn dài trong 1 tháng", Ngọc Hoa kể khổ.

Thanh Trần bày tỏ: "1 tháng ở cữ dài như 1 năm. Bà nội bảo ăn canh sẽ bị loãng sữa nên không cho ăn. Cuối cùng làm mình bị táo bón khổ chết đi được".

Chị em 'dậy sóng' với bà mẹ chồng cổ hủ đến khó tin: Bắt con dâu ăn cơm cữ khô khốc và đốt bếp than trong phòng - Ảnh 2
Đặt bếp than trong phòng gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ và bé - Ảnh: Facebook

Ngoài việc ăn uống, một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn chính là để bếp than trong phòng khi đang ở cữ. Theo quan niệm xưa, việc hơ người trên bếp than có tác dụng giữ ấm cho sản phụ và giúp xương bé sơ sinh cứng cáp hơn. Tuy nhiên, đốt than trong phòng sẽ sinh ra khí độc, gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ và bé.

Bạn Ngọc Anh nhận định: "Ngày trước thì mới đặt bếp than trong phòng bà đẻ thôi. Giờ thời đại nào rồi mà vẫn thế này. Làm vậy khác gì hại cả mẹ lẫn con. Bởi vì hơi than bốc lên, ngửi đã thấy kinh rồi mà còn để trong phòng thì quá độc".

Bạn Hoài An lo lắng: "Bỏ ngay cái chảo than đi bạn ơi. Ngộ độc khí CO sẽ nguy hiểm tính mạng của cả mẹ lẫn con. Giờ vẫn còn mẹ chồng cổ hủ đến mức này sao? Hại chết con cháu lúc nào cũng không biết".

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