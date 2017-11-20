Chê cô dâu ngực lép, cưới mấy đời chồng, bà chủ shop hoa tươi nhận bài học thích đáng

Đời sống 20/11/2017 10:03

Dù đã đặt hoa trước cho ngày cưới nhưng lại không được nhận đúng hẹn, thậm chí lại còn bị bà chủ shop hoa vô duyên vô cớ chê ngực nhỏ, tương lai lấy nhiều chồng, cô gái đã bức xúc đến tận nơi để làm rõ sự việc.

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái đứng trước một cửa hàng bán hoa tươi lớn tiếng mắng chửi khiến nhiều người xôn xao.

Theo những gì cô gái trong đoạn clip chia sẻ, được biết trước đó cô có đặt hoa cưới của tiệm này nhưng lại không được giao đúng hẹn, gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đám cưới của cô. Chưa dừng lại ở đó, cô dâu còn bị bà chủ tiệm hoa chê bai là có ngực lép, trù cho cô gái sẽ phải lấy nhiều đời chồng trong khi chỉ cô mới kết hôn được một ngày. Khi cô gái đòi tiền thì bà chủ tiệm hoa không chỉ gửi lại hoa không đúng yêu cầu mà còn trách cứ: "Lấy chồng nước ngoài mà tính từng ly từng tý".

 

Chê cô dâu ngực lép, cưới mấy đời chồng, bà chủ shop hoa tươi nhận bài học thích đáng - Ảnh 1
Sự việc cô gái chửi chủ tiệm bán hoa vì bị chê ngực lép khiến cư dân mạng xôn xao - Ảnh chụp màn hình

Cô gái bức xúc kể lại với người đi đường: "Bả nói con lấy 6, 7 thằng chồng, người ta mới cưới hôm qua mà nói người ta lấy 6, 7 thằng chồng. Bả nói con ngực nhỏ nữa" .

Mặc dù cô gái chỉ đập nát những bó hoa mình mua trước đó nhưng cũng khiến việc buôn bán của chủ cửa hàng gặp trở ngại khi cô lớn tiếng mắng chửi, đuổi khách đi nơi khác. Dù khá bức xúc với hành vi của người khách này nhưng bà chủ tiệm hoa cũng chỉ im lặng không đáp trả. Sau đó, người nhà có xin lỗi nhưng cô gái không đồng ý nên họ chỉ im lặng gọi công an đến giải quyết.

Chê cô dâu ngực lép, cưới mấy đời chồng, bà chủ shop hoa tươi nhận bài học thích đáng - Ảnh 2
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra cuộc tranh cãi nảy lửa của cư dân mạng.

Nhiều người cho rằng cô gái này “lầy” và quá đáng khi gây chuyện và phá rối việc buôn bán của chủ tiệm hoa: “Chuyện nhỏ vậy thôi, quậy lên vậy cho người ta cười vô mặt cả hai người”, K.K bình luận.

“Gặp phải mấy khách lầy vầy thì thôi trả tiền cho êm chuyện, nhìn mặt mũi cô này hung dữ thế kia vậy mà cũng dám đụng vào”, Đ.T nhận xét.

Một số cư dân mạng cho rằng cô gái này đã rất lịch sự khi bị chủ cửa hàng hoa đối xử như vậy. “Quậy cũng quậy lịch sự, không quậy bừa, quậy của mình và không làm ảnh hưởng đến những người không cần quậy”.

"Người ta ngực lép thì mặc kệ người ta, tự nhiên lại đem chuyện đó ra bàn tán. Cô này còn lịch sự chán, chứ gặp người khác thì không nhẹ nhàng như vậy đâu", D.D bình luận.

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