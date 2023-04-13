Cháy lớn giữa phố Hà Nội đúng giờ cao điểm, giao thông ùn tắc kéo dài

Đời sống 13/04/2023 10:33

Sáng 13/4, một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại một nhà dân khu vực giao nhau giữa phố Lê Duẩn và phố Xã Đàn, thuộc địa bàn phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Theo thông tin Người lao động, vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng 13/4. Thời điểm trên, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ tầng 2 ngôi nhà nên đã hô hoán nhau dập lửa và thông báo lực lượng chức năng.

Cháy lớn giữa phố Hà Nội đúng giờ cao điểm, giao thông ùn tắc kéo dài - Ảnh 1
Vụ cháy lớn tại một nhà dân trên địa bàn phường Phương Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Ảnh: Người lao động

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành dập lửa. Vụ cháy được khống chế ngay sau đó.

Tại hiện trường, lửa bao trùm ngôi nhà kèm theo nhiều cột khói bốc cao. Do vụ cháy xảy ra vào đúng giờ cao điểm nên giao thông đoạn qua khu vực này bị ùn tắc.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trước đó, VnExpress từng thông tin, ngày 14/3, lực lượng PCCC tiếp cận và cứu thoát 5 người mắc kẹt trên lan can tầng 4, trong lúc khói bao phủ căn nhà ở khu đô thị Đại Kim do cháy kho vải ở tầng 1.

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