Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 18A-747.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng Ninh Bình đi Hà Nội. Khi đến khu vực gầm cầu vượt Thường Tín, xe bất ngờ va chạm với một người đàn ông đang chạy băng qua đường.

Theo thông tin VietNamNet , khoảng 6h30 ngày 2/11, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ , đoạn gần cầu vượt Thường Tín (xã Hồng Vân, Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã và đơn vị quản lý đường cao tốc giải quyết vụ việc.

Theo đại diện Cục CSGT, đơn vị sẽ làm việc với ban quản lý, vận hành đường cao tốc để làm rõ trách nhiệm của lực lượng tuần đường.

Đồng thời, Cục CSGT sẽ có văn bản gửi các đơn vị vận hành đường cao tốc trên toàn quốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, giải quyết vụ tai nạn. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin báo VTC News, hồi tháng 9, một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tình huống người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến người xem bàng hoàng. Hình ảnh từ camera hành trình cho thấy, người phụ nữ đội nón lá đang chạy rất nhanh để cắt ngang đường.

Đúng lúc này, một chiếc ô tô lao tới tông cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng. Tình huống diễn ra trong tích tắc, tài xế hoàn toàn bất lực vì khuất tầm nhìn và không có đủ thời gian phản xạ.

Khoảnh khắc tai nạn thương tâm trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số ý kiến đều cho rằng đây là lời cảnh báo đắt giá về mức độ nguy hiểm khi người dân tự ý đi vào những tuyến đường cao tốc dành riêng cho ô tô chạy tốc độ cao.