Đến thắp nhang cho ông bà nhưng V.C.H. xảy ra mâu thuẫn với cậu ruột, 2 người xô xát với nhau, sau dó H. dùng dao tấn công cậu tử vong.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 17/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng giữa 2 cậu cháu xảy ra tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc.
Trước đó, khoảng 21 giờ tối 16/7, V.C.H. (sinh năm 1990, trú khu phố Phú Cường, thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc) đến nhà cậu ruột là ông N.V.T (sinh năm 1955, trú cùng địa phương) để thắp nhang cho ông bà. Tại đây, giữa 2 cậu cháu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau.
Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, sau khi lời qua tiếng lại, H. đã dùng dao tấn công ông T. thủng phổi và tim.
Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp V.C.H.