Chào năm mới 2024 với “Đón Xuân hạnh phúc, Lộc Vàng trao tay”

Đời sống 06/10/2023 15:39

Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi “Đón Xuân hạnh phúc, Lộc Vàng trao tay” dành cho khách hàng trên toàn quốc.

Chào năm mới 2024 với “Đón Xuân hạnh phúc, Lộc Vàng trao tay” - Ảnh 1

Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trên hết”, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ và mang đến nhiều giá trị cộng thêm thiết thực nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Theo đó, tiếp nối chuỗi các chương trình tri ân khách hàng hấp dẫn, quy mô, xuyên suốt trong thời gian qua và hướng đến chào đón năm mới 2024 với nhiều hứng khởi và may mắn, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi “Đón Xuân hạnh phúc, Lộc Vàng trao tay” dành cho khách hàng trên toàn quốc.

Cụ thể, khách hàng có hợp đồng bảo hiểm được phát hành từ ngày 1/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023 có cơ hội nhận 50 giải thưởng hấp dẫn, có tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng, bao gồm:

  • 2 Giải Đặc biệt, mỗi giải 3 lượng vàng miếng SJC 999.9
  • 4 Giải Nhất, mỗi giải 1 xe Honda SH 160i phiên bản cao cấp ABS
  • 6 Giải Nhì, mỗi giải Điện thoại iPhone 15 Pro Max 256GB
  • 8 Giải Ba, mỗi giải 1 Đồng hồ thông minh Apple Series 9 GPS + Cellular 45mm viền thép dây melanese thép.
  • 30 Giải Khuyến khích, mỗi giải 1 Tai nghe AirPods Pro 2022 MQD83ZP/A

Thông tin chi tiết chương trình, khách hàng có thể truy cập tại:

  • Website: https://bit.ly/DLVN_CTKMQ4-2023_DonXuanHanhPhuc-LocVangTraoTay_Web
  • Facebook: https://bit.ly/DLVN_CTKMQ4-2023_DonXuanHanhPhuc-LocVangTraoTay_FB

Hoặc liên hệ Đường dây nóng (028) 3810 0888 - bấm phím 1.

Chương trình “Đón Xuân hạnh phúc, Lộc Vàng trao tay” không chỉ gia tăng giá trị cộng thêm thiết thực, mà còn lan tỏa tình yêu thương đến khách hàng và gia đình cùng vui đón một mùa xuân mới bình an, hạnh phúc, thịnh vượng.

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