Chẳng cần quà cáp cao sang, cụ ông đi chiếc xe đạp cũ tặng vợ cành hồng trong ngày 20/10 cũng đủ ‘đốn tim’ dân mạng

Được biết, cụ ông sống ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tranh thủ lúc đi chợ, cụ ông đã tìm mua một cành hồng đỏ mang về tặng cụ bà.