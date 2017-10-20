Chẳng cần quà cáp cao sang, cụ ông đi chiếc xe đạp cũ tặng vợ cành hồng trong ngày 20/10 cũng đủ ‘đốn tim’ dân mạng

Đời sống 20/10/2017 16:23

Đi chiếc xe đạp cũ cùng tấm áo đã bạc màu, trên tay ông cụ cầm bông hồng dự định mang về cho vợ để bù đắp quãng thời gian khốn khó ngày xưa. Khoảnh khắc 'đốn tim' này đã thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng trong ngày 20/10.

Không khí của ngày 20/10 vẫn đang nóng hừng hực khắp cả nước. Trong ngày hôm nay, mạng xã hội đã rầm rộ đăng tải nhiều hình ảnh, câu chuyện về những món quà ngày 20/10 của chị em phụ nữ.

Cách đây vài giờ đồng hồ, đoạn clip trên một trang Facebook ghi lại hình ảnh cụ ông tóc đã bạc quá nửa đầu đi chiếc xe đạp cũ, tay cầm cành hồng đỏ mang về tặng vợ khiến người xem không khỏi xúc động.

 

Được biết, cụ ông sống ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tranh thủ lúc đi chợ, cụ ông đã tìm mua một cành hồng đỏ mang về tặng cụ bà.

Bằng chất giọng địa phương đặc sệt khi nói chuyện với các bà, các mẹ ngoài chợ, cụ ông niềm nở: “Một thời để nhớ! Một thời khổ nhiều rồi, đau xót nhiều rồi nên bữa ni phải mua hoa tặng bà lão chớ!...”

Vừa dứt lời, các bà các mẹ ngoài chợ thích chí cười hả hê, mừng cho bà lão của cụ ở nhà có một người chồng tâm lý, tuy nghèo vật chất nhưng luôn giàu có tình thương yêu.

Chẳng cần quà cáp cao sang, cụ ông đi chiếc xe đạp cũ tặng vợ cành hồng trong ngày 20/10 cũng đủ ‘đốn tim’ dân mạng - Ảnh 1
Cành hồng tặng vợ ngày 20/10 của cụ ông - Ảnh: Internet

Theo Thể Thao & Văn Hóa, chỉ sau một giờ đăng tải, đoạn clip đã thu hút gần 9.000 lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.

Tài khoản Khoai Ngô viết: “Ước gì chồng mình cũng tâm lý như vậy! Mình tất bật chuẩn bị quà cho mẹ đẻ, mẹ chồng, cô giáo của con từ mấy ngày trước, vậy mà chả ai nhớ đến mình. Huhu lấy chồng vô tâm thiệt thòi vậy đó”.

 

“Bố tớ cũng người ở Nam Đàn (Nghệ An) và cũng tâm lý y chang như ông cụ này. Cơ mà không tặng hoa cho mẹ mà chỉ có bánh kem thôi…”, tài khoản Thanh Tâm cũng chia sẻ.

Chẳng cần quà cáp cao sang, cụ ông đi chiếc xe đạp cũ tặng vợ cành hồng trong ngày 20/10 cũng đủ ‘đốn tim’ dân mạng - Ảnh 2
Đoạn clip đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng trong ngày của các chị em - Ảnh: Internet

Tình yêu thời “ông bà anh” khốn khó của ông cụ đã khiến các bạn trẻ phải ngưỡng mộ. Chẳng cần quà cáp xa hoa, một cành hồng của cụ ông ắt hẳn sẽ làm cụ bà thêm hạnh phúc. Trên hết chính là sự quan tâm, yêu thương, tình cảm của đôi vợ chồng già dành cho nhau.

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