CHẤN ĐỘNG: Tình tiết mới trong vụ "nữ quái" buôn bán nội tạng người cùng đồng bọn

Đời sống 27/04/2023 09:38

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định mới với các đối tượng cầm đầu đường dây mua bán nội tạng người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 25/4, Cục Cảnh sát hình sự cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa triệt phá đường dây "mua bán bộ phận cơ thể người" (gan, thận).

CHẤN ĐỘNG: Tình tiết mới trong vụ 'nữ quái' buôn bán nội tạng người cùng đồng bọn - Ảnh 1
Cơ quan điều tra công bố lệnh bắt giữ đối với Trương Thị Khuyến và đối tượng Trần Văn Hiệp tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân trí

Đồng thời khởi tố, tạm giam hai đối tượng cầm đầu trong đường dây này là Trương Thị Khuyến (sinh năm 1966, ở Bắc Giang) và Trần Văn Hiệp (sinh năm 1971, ở Hà Nội) để điều tra về hành vi "Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người" theo Điều 154 Bộ Luật Hình sự.

Qua điều tra, đối tượng Trần Văn Hiệp (cư trú địa bàn ở phường Quảng An, quận Tây Hồ) thường tìm kiếm những người môi giới để mua, bán bộ phận cơ thể người, đặc biệt là bán gan. Giúp đỡ Hiệp là Trương Thị Khuyến và một số đối tượng khác. Khuyến từng sống như vợ chồng với một người đàn ông tên N.V.B (người này đã từng đi bán thận tại Hà Nội), và là người đã giới thiệu nhiều người bán gan, thận cho Hiệp.

Theo tìm hiểu, người mua gan phải trả cho Hiệp khoảng 1,2 tỷ đồng, trong khi đó, người bán gan chỉ được trả 450 triệu đồng. Để tìm mối, Hiệp thường xuyên la cà quanh các bệnh viện lớn ở Hà Nội. Khi tìm được người có nhu cầu bán gan, Hiệp sẽ đưa họ đến các bệnh viện để làm các thủ tục xét nghiệm, đánh giá tình trạng của lá gan.

Ngoài ra, Hiệp còn vào nhóm Facebook như: "Hội tư vấn, hiến và ghép thận Việt Nam", "Hội những người ghép thận"… để đăng thông tin liên quan đến việc mua bán thận. Khi tìm được đầu mối mua bán, Hiệp sẽ lên kế hoạch bố trí đưa đón.

Theo nguồn tin từ VTV News, khoảng tháng 1/2021, do hoàn cảnh gia đình khó khăn và nợ số tiền 70 triệu đồng, Q ở Bắc Giang đã đồng ý bán thận và được giới thiệu gặp người môi giới là Khuyến. Sau đó, Khuyến tiếp tục giới thiệu Q gặp Hiệp và được đối tượng chào mời bán gan với giá 450 triệu đồng. Tuy nhiên, sau ca ghép gan thành công cho anh N.T.P (quê ở tỉnh Hưng Yên), sức khỏe của Q yếu do bị bệnh xơ gan F4 và viêm gan C…

CHẤN ĐỘNG: Tình tiết mới trong vụ 'nữ quái' buôn bán nội tạng người cùng đồng bọn - Ảnh 2
Các đối tượng tại cơ quan điều tra - Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp bán thận của C ở Hà Nội do làm ăn thua lỗ, nợ nhiều người khoảng 400 triệu đồng. Khi gặp Hiệp được đối tượng này báo giá bán 1 quả thận với số tiền 250 triệu đồng, C đồng ý bán cho chị H.T.H (quê ở tỉnh Quảng Ninh). Tiếp đó, đối tượng Hiệp còn môi giới bán thận của T ở tỉnh Thái Nguyên cho người mua là P.Đ.N.

Đến ngày 3/8/2022, Hiệp dẫn 3 người phụ nữ đến khu vực đường Giải Phóng (Hà Nội), đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tổng chi phí ghép thận là 700 triệu đồng/ca; ca ghép gan từ 1,2 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng/ca. Qua đó, Hiệp được hưởng lợi chênh lệnh từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng/người ghép; Khuyến được Hiệp trả công từ 20 đến 30 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, những người này khai nhận đi cùng với Hiệp để xét nghiệm thận…

Hiện tại, vụ án đã được chuyển hồ sơ đến Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục, điều tra mở rộng.

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