Chấn động: Cảnh báo nhiệt độ toàn cầu sẽ đạt kỷ lục trong 5 năm tới

Đời sống 17/05/2023 19:55

Ngày 17/5, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) của Liên hợp quốc cảnh báo, giai đoạn 2023-2027 thế giới có thể nóng chưa từng có do hiệu ứng nhà kính và tác động của El Nino.

Theo thông tin từ VietNamPlus, WMO cho biết, khoảng 66% khả năng nhiệt độ bề mặt trái đất hàng năm sẽ cao hơn 1,5⁰C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong ít nhất một năm trong 5 năm tới (2023 - 2027).

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Nhiều nước châu Á bắt đầu trải qua đợt nắng nóng - Ảnh: Báo Dân trí

Tổng Thư ký WMO Petteri Taalas cho biết báo cáo này không có nghĩa là chúng ta sẽ vĩnh viễn vượt quá mức 1,5°C được quy định trong Thỏa thuận Paris, vốn đề cập đến sự nóng lên lâu dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, WMO đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng chúng ta sẽ tạm thời vi phạm mức 1,5°C với tần suất ngày càng tăng.

Chỉ có 32% khả năng nhiệt độ trung bình trong 5 năm sẽ vượt quá ngưỡng 1,5°C, theo Bản cập nhật khí hậu toàn cầu hàng năm đến thập kỷ do Văn phòng Khí tượng của Vương quốc Anh, trung tâm dẫn đầu của WMO về những dự đoán như vậy, thực hiện.

Khả năng tạm thời vượt quá 1,5°C đã tăng đều đặn kể từ năm 2015, khi nó gần bằng không. Trong các năm từ 2017 đến 2021, có 10% cơ hội vượt quá.

Nhiệt độ gần bề mặt trung bình toàn cầu hàng năm cho mỗi năm từ năm 2023 đến năm 2027 được dự đoán là cao hơn từ 1,1 độ C đến 1,8 độ C so với mức trung bình của những năm 1850-1900. Điều này được sử dụng làm cơ sở vì nó có trước khi phát thải khí nhà kính từ các hoạt động công nghiệp và con người.

Chấn động: Cảnh báo nhiệt độ toàn cầu sẽ đạt kỷ lục trong 5 năm tới - Ảnh 2
Một khu thương mại sử dụng máy phun sương để làm mát không khí trong ngày nắng nóng ở Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: VietNamPlus

Theo nguồn tin từ báo Dân trí, giai đoạn 2015-2022 được ghi nhận là 8 năm nóng nhất trước đó, song nhiệt độ toàn cầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt.

Qua đó, các chuyên gia cho rằng có 98% khả năng ít nhất một trong năm năm tới sẽ phá vỡ kỷ lục nhiệt độ được thiết lập vào năm 2016, khi có hiện tượng El Nino cực kỳ mạnh.

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