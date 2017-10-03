Trưa nay (3/10), người dân Khu đô thị Văn Khê (Hà Đông, TP.Hà Nội) bàng hoàng phát hiện thi thể của một phụ nữ nghi nhảy lầu tự tử. Theo một số nguồn tin, nạn nhân là một thai phụ.

Vào khoảng 11 giờ trưa nay (3/10), người dân Khu đô thị Văn Khê - Hà Đông bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ bị nghi nhảy lầu tự tử. Tại hiện trường, chứng cứ thực tế ghi nhận cho thấy nạn nhân sau khi rơi xuống từ trên cao đã tử vong tại chỗ, cơ thể bị biến dạng.

Nhận được tin báo, Công an phường La Khê đã có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Theo thông tin trên Trí thức trẻ, nạn nhân là một phụ nữ trung niên quê ở Phủ Lý (Hà Nam), hiện nay đang sinh sống tại khu đô thị Văn Khê.

Một số nguồn tin cho biết, nạn nhân sống tại tầng 16 của tòa nhà và đang mang thai, chưa rõ bao nhiêu tháng. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành, làm rõ sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-dong-nguoi-phu-nu-nhay-tu-tang-20-chung-cu-xuong-dat-tu-vong-hien-dang-mang-thai-242661.html