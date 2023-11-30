Chăm sóc sức khỏe chỉ với vài "cú chạm" trên thiết bị di động

Đời sống 30/11/2023 11:11

Thiết kế thân thiện, tính năng ưu việt, Hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc sẽ mang đến cho khách hàng nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe thú vị, dễ dàng và thuận tiện sử dụng mọi nơi, mọi lúc, chỉ với vài "cú chạm" trên thiết bị di động.

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) và Công ty TNHH Garmin Việt Nam (“Garmin Việt Nam”) vừa tổ chức Lễ Ký kết hợp tác chiến lược xây dựng Hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc. Sự kiện với sự tham dự của Ban Lãnh đạo Cấp cao hai doanh nghiệp, đại diện cơ quan truyền thông, nhân viên và khách hàng của Dai-ichi Life Việt Nam.

Theo đó, Dai-ichi Life Việt Nam và Garmin Việt Nam sẽ hợp tác triển khai xây dựng Hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe dựa trên dữ liệu và công nghệ sức khỏe trên nền tảng Ứng dụng Dai-ichi Connect - ứng dụng dành cho khách hàng hiện hữu và tiềm năng của Dai-ichi Life Việt Nam.

Điều này nhằm mang đến những giá trị cộng thêm thiết thực và trải nghiệm công nghệ về sức khỏe, từ đó giúp khách hàng và gia đình chủ động xây dựng lối sống khỏe mạnh, năng động hơn mỗi ngày.

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Dai-ichi Life Việt Nam và Garmin Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược xây dựng Hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc

Với thiết kế thân thiện cùng các tính năng ưu việt, Hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc sẽ mang đến cho khách hàng nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe thú vị, dễ dàng và thuận tiện sử dụng mọi nơi, mọi lúc, chỉ với vài "cú chạm" trên thiết bị di động.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tham gia Chương trình điểm thưởng thông qua việc sử dụng các tính năng liên quan đến sức khỏe trên ứng dụng Dai-ichi Connect, tích lũy điểm để nhận ưu đãi hoặc đổi quà hỗ trợ sức khỏe: đồng hồ Garmin, phiếu mua hàng giảm giá khi mua thiết bị Garmin.

Song song, Dai-ichi Life Việt Nam và Garmin Việt Nam sẽ phối hợp triển khai những hoạt động liên quan đến việc tối ưu dữ liệu sức khỏe của khách hàng để đưa ra các giải pháp nâng cao sức khỏe, đồng thời hợp tác cung cấp các sản phẩm thể thao và công nghệ để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng.

Tại buổi lễ, ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Sức khỏe là nền tảng của hạnh phúc. Việc hợp tác chiến lược với Garmin, một đối tác toàn cầu uy tín trong lĩnh vực phát triển sản phẩm và công nghệ về sức khỏe, không chỉ tạo cơ hội mang đến thêm nhiều trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng và đối tác của Dai-ichi Life Việt Nam, mà còn nâng tầm vị thế và uy tín thương hiệu của hai bên tại thị trường Việt Nam khi đồng hành cùng nhau trong hành trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe và Hạnh phúc bền vững trên nền tảng ứng dụng Dai-ichi Connect”.

Chăm sóc sức khỏe chỉ với vài 'cú chạm' trên thiết bị di động - Ảnh 2

Đại diện Ban Giám đốc Cấp cao Dai-ichi Life Việt Nam và Garmin Việt Nam chụp hình lưu niệm tại Lễ ký kết

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực của Garmin cho biết: “Thông qua sự hp tác cùng Dai-ichi Life Việt Nam, chúng tôi tin rằng đây sẽ là bước đệm cho việc mở rộng kinh doanh của Garmin Health Việt Nam cũng như góp phần kiến tạo xu hướng sống năng động, xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho người dùng Việt Nam”.

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