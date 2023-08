Cha người phụ nữ rơi từ tầng 9 chung cư Centana chưa rõ nguyên nhân: 'Từ ngày con gái mất, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon giấc'

Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 11/1/2023, gia đình của chị Phan Thị Mỹ Hằng (sinh năm 1990) nhận được tin báo chị Hằng đã mất tại chung cư Centana Thủ Thiêm (phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM). Người báo tin là anh Đ.D.P (chồng cũ của chị Hằng).

Đến ngày 12/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Thủ Đức thông báo kết luận giám định về vụ việc. Dấu hiệu chính qua giám định cho thấy, có nhiều thương tích bầm tụ máu cũ, mới trên cơ thể.

Kết luận khác trong bản thông báo cho biết có chấn thương phần mềm trên cơ thể xảy ra nhiều lần trước khi tử vong. Cơ chế hình thành các vết thương do vật tày tác động lên cơ thể hoặc phần cơ thể tiếp xúc với vật tày (là vật không có cạnh, bề mặt không lồi lõm - PV) gây ra. Thời gian hình thành các vết thương này trên 24 giờ.

Hiện trường xảy ra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân ngày 11/1/2023 tại lầu 2, chung cư Centana Thủ Thiêm - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo lời kể của ông Phan Hiền (bố đẻ chị Hằng), chị Hằng kết hôn với anh P. vào năm 2015 và có với nhau một cậu con trai. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau kết hôn, hai người mâu thuẫn nên chị đã về sống cùng ba mẹ đẻ. Lúc này, chị Hằng đang có bầu và sinh con vào cuối năm 2015.

Cuối năm 2016, chị Hằng và anh P. ly hôn. Sau ly hôn, việc nuôi và chăm sóc con đều do một tay chị Hằng lo liệu. ­­­­­­­Chị nhiều lần đổi chỗ làm việc nhưng anh P. vẫn có hành động tìm đến nơi để hăm dọa và gây rối.

Khuya 31/12/2022, anh P. đến đón con trai đi chơi. Sau khi anh P. đưa con đi khoảng 1-2 tiếng, chị Hằng xách vali xuống xin phép ba mẹ ra ở chung với P. và con. Đêm 11/1/2023 thì xảy ra chuyện.

Điều mà ông Phan Hiền - cha chị Hằng mong mỏi nhất lúc này là kết quả giám định thương tích cụ thể, nguyên nhân dẫn đến việc chị Hằng tử vong.

"Từ ngày con gái mất, chẳng đêm nào tôi ngủ ngon giấc. Tuổi của tôi cũng đã cao, không chắc mình sẽ sống được tới khi nào nhưng sẽ đấu tranh tới cùng để tìm ra nguyên nhân khiến con gái tôi mất. Tôi tha thiết khẩn cầu đến các cơ quan có thẩm quyền sớm trả lời rõ ràng về vụ việc" - trích lời ông Phan Hiền chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam.

Vợ chồng ông Phan Hiền với ảnh con gái trên tay, đang mong mỏi từng ngày cơ quan điều tra có kết luận cuối cùng về nguyên nhân cái chết của chị Phan Thị Mỹ Hằng - Ảnh: Báo Dân Việt

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Việt, hơn 5 tháng xác minh vụ việc trên, ngày 15/5/2023 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM – đã ra Quyết định số 109/QĐ-ĐTH, tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin báo về tội phạm.

Lý do tạm đình chỉ, theo cơ quan điều tra, do "thời hạn xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng chưa có kết luận giám định tỷ lệ thương tích và kết quả giải thích vết thương trên cơ thể chị Phan Thị Mỹ Hằng. Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức sẽ nhanh chóng phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm khi có kết quả trên".

Cán cây lau nhà và đống quần áo tại căn hộ ở chung cư, vào thời điểm xả ra vụ rơi lầu - Ảnh: Báo Dân Việt

Ông Phan Hiển - cha chị Hằng - nói với báo Dân Việt: "Tôi đã gửi đơn tố giác tội phạm; đồng thời, gửi hình ảnh chụp dấu vết tại hiện trường như: cán cây lau nhà, đống quần áo, lời khai của cháu ngoại, lời thừa nhận đánh con tôi bằng cây lau nhà, dây nịt của Đ.D.P… Tuy nhiên, không hiểu vì sao, vẫn chưa thấy điều tra viên thụ lý xác minh và trả lời".