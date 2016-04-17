Cha mẹ cần biết điều này trước khi đưa con đi bơi

Thời tiết nóng bức, nhiều bậc phụ huynh đưa con đến hồ bơi để giải nhiệt. Tuy nhiên, có 1 nguy hiểm chết người mà ít người nhận ra.

Khi vui chơi cả ngày tại hồ bơi, việc bạn cảm thấy kiệt sức và buồn ngủ là điều bình thường, nhất là với trẻ em. Chính vì thế, một bà mẹ đã không nghi ngờ gì khi cậu con trai 10 tuổi bảo buồn ngủ sau một ngày đi bơi.

Cậu bé đi ngủ và bà mẹ không thấy bé có biểu hiện gì khác lạ. Sau đó, cô đến đắp lại mền cho con và sốc nặng khi nhìn thấy bé sùi bọt mép, khó thở. Sau khi đưa con đến bệnh viện, bác sĩ cho hay bé bị hội chứng “đuối nước thứ cấp” (còn gọi là đuối nước trên cạn). Hội chứng này xảy ra do hít phải nước, và có thể xảy ra trong vòng 72 giờ. Bệnh nhân đã tử vong sau đó.

Dù hiếm gặp, song hội chứng đuối nước trên cạn có thể gây tử vong nếu không chú ý đến các dấu hiệu cảnh báo. Bất cứ khi nào một người (dù là trẻ em hay người lớn) hít phải dù chỉ 1 lượng nước nhỏ (nước sông, hồ hay nước biển), nó có thể kích ứng phổi và gây phù nề. Thông thường chỉ có rất ít nước hiện diện trong phổi khi hội chứng đuối nước trên cạn xảy ra, tuy nhiên chừng đó là đủ để ngăn phổi cung cấp oxy cho mạch máu.

Nếu con bạn suýt bị đuối nước hoặc uống quá nhiều nước khi bơi, hãy chú ý các triệu chứng và đưa chúng đến bệnh viện ngay lập tức. Các triệu chứng có thể xảy ra trong vòng từ 1-72 giờ.

Cha mẹ nên để ý những triệu chứng sau:

Trẻ cực kỳ mệt mỏi sau khi tắm

Khó thở sau khi tắm

Nổi cáu hoặc vui buồn vô cớ

Do đó, cha mẹ cần giám sát trẻ chặt chẽ khi đưa con đi bơi để tránh điều đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra, trẻ nên được dạy các kỹ năng bơi lội thành thạo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cha-me-can-biet-dieu-nay-truoc-khi-dua-con-di-boi-81939.html